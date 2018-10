Národný ústav detských chorôb má nové sono

Na snímke sonograf. Foto: TASR/Alexandra Mošková Foto: TASR/Alexandra Mošková

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 17. októbra (TASR) – Do Národného ústavu detských chorôb (NÚDCH) pribudol nový sonografický prístroj. Slúžiť by mal na bezpečnejšiu diagnostiku chorôb detských pacientov. Ústav predstavil aj nový projekt rádiologického oddelenia. O plánoch NÚDCH informoval v stredu na tlačovej konferencii jeho generálny riaditeľ Ladislav Kužela.Kužela nielen poďakoval za nový prístroj, ale hovoril aj o začiatku spolupráce ústavu a organizácie, ktorá jeho kúpu zabezpečila.uviedol. Pôjde o pacientov v inkubátore či na operačných sálach, kde majú lekári obmedzený prístup. Zároveň spomenul, že NÚDCH sa bude snažiť zatraktívniť aj prostredie ústavu.Podľa primára rádiologického oddelenia NÚDCH Dušana Haviara nový ultrazvuk zabezpečí efektívnejší a elegantnejší prístup k pacientom. Zabezpečí jednoduchšie a flexibilnejšie skenovanie pomocou bezkáblových sond, ľahšie sa ovláda, je mobilnejší a prístupnejší, zabezpečuje vynikajúcu kvalitu obrazu a ľahšie sa dezinfikuje.priblížil Haviar. Taktiež vysvetlil, že výhoda prístroja spočíva v tom, že neškodnou vyšetrovacou metódou nie je lekár limitovaný dávkami žiarenia. To umožňuje sledovať vývoj určitého chorobného procesu.V rámci celého ústavu lekári urobia ročne viac ako 22.500 ultrazvukových vyšetrení. Generálny riaditeľ NÚDCH preto spomenul, že v rámci návrhu nového vizuálu priestorov bude vyhlásená dizajnérska súťaž, v rámci ktorej mladí výtvarníci z Vysokej školy výtvarných umení vytvoria návrhy podľa vlastných predstáv, prispôsobené potrebám detských pacientov. Nové priestory ambulancie, čakárne a chodieb by mali malých pacientov zbaviť strachu z vyšetrenia a priviesť ich na nové myšlienky, rozvíjať ich fantáziu a navodzovať pocit bezpečia a pohodlia. Projekt financuje Nadácia Volkswagen Slovakia sumou vo výške 80.000 eur.