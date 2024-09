Narušovanie vzdušného priestoru NATO zo strany Ruska je neakceptovateľné, vyhlásil holandský minister obrany Brekelmans

16.9.2024 (SITA.sk) - Severoatlantická aliancia by podľa holandského ministra obrany mala zostreľovať drony a rakety, ktoré narušujú jej vzdušný priestor.Ruben Brekelmans to povedal po schôdzke so svojim litovským náprotivkom Laurynasom Kasčiūnasom, informuje spravodajský web Ukrajinská pravda.Šéf holandského rezortu obrany zdôraznil, že narušovanie vzdušného priestoru NATO zo strany Ruska „je neakceptovateľné a nebezpečné".„Naša odpoveď musí byť jasná. Drony a rakety vstupujúce do nášho vzdušného priestoru by mali byť odhalené a zničené," dodal.