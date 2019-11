Naryškin: Platnosť zmluvy New START zrejme nebude predĺžená

Na snímke riaditeľ ruskej zahraničnej spravodajskej služby Sergej Naryškin. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 15. novembra (TASR) - Platnosť Zmluvy o znížení počtu strategických zbraní (New START) sa pravdepodobne skončí vo februári roku 2021. Podľa agentúry TASS to v piatok uviedol riaditeľ ruskej zahraničnej spravodajskej služby (SVR) Sergej Naryškin.Naryškin počas diskusie na pôde vojenskej technickej univerzity v Petrohrade vyhlásil, že zmluvu START "s vysokou mierou pravdepodobnosti čaká smutný osud Zmluvy o likvidácii striel stredného a kratšieho doletu (INF)".Naryškin tiež zdôraznil, že Rusko by malo v reakcii na kroky Spojených štátov amerických posilniť svoju obranu. "Kroky Spojených štátov nie sú ničím iným, ako oslabením medzinárodného bezpečnostného systému," uviedol.Rusko podľa neho "podniká rozhodné kroky na záchranu systému kontroly zbraní", ale nemôže "prinútiť Washington a jeho satelity, aby to urobili tiež".V tejto súčasnej "alarmujúcej situácii musíme jednoducho zintenzívniť naše úsilie o posilnenie obranných schopností našej krajiny. Ako sa hovorí, ak chcete mier, pripravte sa na vojnu," zdôraznil z pozície Ruska riaditeľ SVR.Platnosť zmluvy New START/SNV-III z roku 2010 o znížení počtu strategických útočných zbraní by mala vypršať v roku 2021. Ruský prezident Vladimir Putin už niekoľkokrát vyzval Spojené štáty na začatie rokovaní o novej zmluve.Rusko i Spojené štáty odstúpili vo februári od Zmluvy o likvidácii rakiet stredného a kratšieho doletu (INF) po tom, ako sa vzájomne obvinili z jej porušovania. Zmluva, ktorú v roku 1987 podpísali vtedajší lídri Spojených štátov a bývalého Sovietskeho zväzu, obom stranám zakazovala okrem iného výrobu, skúšky alebo vlastníctvo jadrových a konvenčných rakiet s plochou dráhou letu, ktoré majú dolet 500 - 5500 kilometrov a sú odpaľované z pevniny.