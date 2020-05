NASA hľadá ľudí do štúdie o sociálnej izolácii, účastníci budú plniť simulované vesmírne misie

Účastníci dostanú aj odmeny

Vplyv dlhých vesmírnych letov na astronautov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

24.5.2020 - Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) hľadá účastníkov do štúdie o sociálnej izolácii, ktorá je súčasťou jeho príprav na misie na Mars a Mesiac. Výskum je zameraný na vplyv izolácie a obmedzenia voľného pohybu počas toho, ako účastníci plnia simulované vesmírne misie.Štúdia bude trvať osem mesiacov a uskutoční sa v laboratóriu v ruskej Moskve, kde vybraní uchádzači zažijú podmienky podobné tým, aké by mali podľa predpokladov zažiť astronauti počas misií na Marse.Na štúdii sa však nemôže zúčastniť ktokoľvek. NASA hľadá amerických občanov vo veku 30 až 55 rokov, ktorí majú dobré zdravie a hovoria plynule po anglicky a rusky. Musia mať tiež absolvované vysokoškolské vzdelanie druhého alebo tretieho stupňa či odborný výcvik na vojenského dôstojníka.Úrad však bude zvažovať aj prihlášky uchádzačov s bakalárskym titulom a inými kvalifikáciami, ako napríklad vojenskými alebo profesionálnymi skúsenosťami.Ľudia zapojení do štúdie za svoju účasť dostanú aj odmeny.Nová štúdia sa odvíja od podobného štvormesačného výskumu SIRIUS-19 z minulého roka. Zúčastnili sa na ňom dvaja Američania a štyria Rusi, ktorí žili v izolovanom v kovovom obydlí, ktoré fungovalo ako ich kozmická loď, lunárny modul i domov.NASA dúfa, že týmito misiami lepšie pochopí, ako dlhé vesmírne lety, dlhodobá izolácia a obmedzený pohyb ovplyvnia astronautov počas nadchádzajúcich misií z programu Artemis, a dovedie ju k zlepšeniu ich zdravia a výkonu.V rámci programu Artemis plánuje NASA opäť vyslať ľudí na Mesiac do roku 2024 a neskôr aj na Červenú planétu.