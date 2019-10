NASA plánuje vyslať na Mesiac robota na vyhľadávanie vody

ilustračná snímka Foto: TASR Štefan Puškáš Foto: TASR Štefan Puškáš

Washington 26. októbra (TASR) - Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) v piatok oznámil, že v roku 2022 vyšle na Mesiac robota, ktorý bude pátrať po podpovrchových ložiskách vody. Informovala o tom tlačová agentúra Reuters.NASA sa snaží pred plánovaným opätovným letom astronautov na Mesiac v roku 2024 preskúmať zdroje vody použiteľnej na pitie a výrobu raketového paliva.Robot nazvaný VIPER by mal na Mesiaci pátrať po podpovrchových ložiskách, v ktorých by sa mohli nachádzať, ako sa vyjadril riaditeľ NASA Jim Bridenstine. Takýto objav by potenciálne umožnil využitie Mesiaca ako východiskového bodu pre let na planétu Mars.povedal Bridenstine, podľa ktorého by sa v budúcnosti mohlo začať aj s vrtmi objavených ložísk.Robot by mal na južnom póle Mesiaca pristáť v decembri 2022. Bude vybavený prístrojmi, ktoré budú na mesačnom povrchu schopné nájsť stopy vodíka a kyslíka - prvkov, z ktorých sa skladá voda.