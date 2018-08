NASA po prvý raz za 50 rokov opustil astronaut ešte počas výcviku

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Mys Canaveral 29. augusta (TASR) - Z amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) odišiel ešte počas výcvikového programu budúci astronaut. Stalo sa tak po prvý raz za ostatných 50 rokov, informovala v utorok agentúra AP.Robb Kulin sa rozhodol NASA opustiť po tom, ako v Johnsonovom vesmírnom stredisku v Houstone absolvoval prvú polovicu z dvojročného astronautského výcviku. Hovorkyňa NASA Brandi Deanová uviedla, že jeho odchod nadobudne platnosť v piatok. Dodala, že budúci astronaut sa rozhodol z programu odísť pre osobné dôvody, pričom tie NASA v súlade so zákonmi o ochrane súkromia nebude komentovať.Kulin patril k 12 osobám, ktoré si na astronaustký výcvik vybrala NASA uplynulé leto z rekordného množstva 18.300 uchádzačov. Dovtedy tento 34-ročný muž pôvodom z aljašského mesta Anchorage pracoval ako vysokopostavený manažér v spoločnosti SpaceX a keď ho do výcvikového programu vybrali, vyjadril nádej, že si raz zalieta v module, aký pomohol zostrojiť.Spoločnosti SpaceX a Boeing pracujú na vývoji prvej komerčnej lode NASA, ktorá by mala odštartovať už na budúci rok, pripomenula AP. Dodala, že astronaut vo výcviku opustil NASA pred Kulinom naposledy v roku 1968.