NASA ponúka súkromné lety na ISS, záujemca zaplatí 58 miliónov dolárov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 8. júna (TASR) - Súkromní astronauti budú môcť od budúceho roka cestovať na Medzinárodnú vesmírnu stanicu (ISS). Oznámila to americká vesmírna agentúra NASA, ktorú cituje spravodajská webstránka Sky News.NASA tvrdí, že komerčné lety budú trvať do 30 dní, pričom astronauti budú musieť plniť úlohy, ktoré "spadajú pod schválené komerčné a obchodné aktivity". Odhadovaná suma za pobyt vo vesmíre je 58 miliónov dolárov. Ak bude dostatočný dopyt, uskutočnia sa dve súkromne dotované cesty, uvádza NASA.Astronauti pocestujú na americkej kozmickej lodi a budú musieť spĺňať prísne lekárske normy vesmírnej agentúry.NASA ďalej uviedla, že "komerčný aspekt" ovplyvní každú misiu a "stanoví zloženie posádky". Americká astronautka Christina Kochová vyhlásila z ISS, že ide o "neuveriteľnú skúsenosť", ktorá má unikátnu hodnotu pre výskum, vývoj a technológie.Príležitosť pre súkromné osoby dostať sa na obežnú dráhu Zeme je súčasťou širšieho sprístupnenia ISS pre komerčné ciele.NASA hodlá do roku 2024 dopraviť prvú ženu a ďalšieho muža na Mesiac, pričom dúfa, že americké spoločnosti zohrajú pri tejto úlohe "kľúčovú rolu súvisiacu s trvalo udržateľnou prítomnosťou".