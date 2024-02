Naša pozícia je celkom jasná a transparentná, hovorí Putin o jadrových zbraniach vo vesmíre

Vyjadrenie Kirbyho

Podpísaná zmluva

21.2.2024 (SITA.sk) - Ruský vodca Vladimir Putin v utorok vyhlásil, že Moskva nemá v úmysle rozmiestniť jadrové zbrane vo vesmíre. Zároveň tvrdil, že Rusko má vyvinuté iba vesmírne kapacity podobné tým, ktoré majú Spojené štáty.Putinovo vyhlásenie nasleduje po minulotýždňovom potvrdení Bieleho domu, že Rusko získalo „znepokojivú“ protisatelitnú zbraňovú schopnosť, hoci takáto zbraň ešte nie je funkčná.Hovorca Bieleho domu pre národnú bezpečnosť John Kirby povedal, že by to porušilo medzinárodnú kozmickú zmluvu, ale odmietol komentovať, či je zbraň schopná niesť jadrové zbrane Zmluva, ktorú podpísalo viac ako 130 krajín vrátane Ruska, zakazuje rozmiestňovanie „jadrových zbraní alebo akýchkoľvek iných druhov zbraní hromadného ničenia" na obežnej dráhe alebo rozmiestňovanie „zbraní vo vesmíre akýmkoľvek iným spôsobom".Biely dom uviedol, že sa bude snažiť zapojiť Rusov priamo do týchto obáv. „Naša pozícia je celkom jasná a transparentná. Vždy sme boli a zostávame kategoricky proti rozmiestňovaniu jadrových zbraní vo vesmíre," povedal Putin. „Práve naopak, vyzývame všetkých, aby dodržiavali všetky dohody, ktoré v tejto oblasti existujú."Putin počas stretnutia so svojím ministrom obrany Sergejom Šojguom poznamenal, že Rusko vyvinulo iba vesmírne kapacity, ktoré „majú iné štáty vrátane USA". „A oni to vedia," dodal šéf Kremľa.