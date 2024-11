Naša trpezlivosť voči opozícii má svoje hranice, odkazuje Fico, Slovensko má podľa premiéra vážnejšie problémy

aktualizované 26. novembra 19:05



26.11.2024 (SITA.sk) -Aj naša trpezlivosť vo vzťahu k opozícii má svoje hranice. Skonštatoval to v utorok premiér Robert Fico Smer-SD ) počas tlačovej konferencie troch predsedov strán vládnej koalície v Národnej rade SR.Poslanci vládnej koalície schválením procedurálneho návrhu rozhodli, že mimoriadna schôdza parlamentu zameraná na vyslovenie nedôvery ministrovi vnútra Matúšovi Šutajovi Eštokovi Hlas-SD ) sa prekladá na 4. februára 2025.Slovensko má podľa Fica vážnejšie problémy, ako tie, ktoré presadzuje slovenská opozícia. Šutaj Eštok uviedol, že bol pripravený zúčastniť sa na schôdzi, vecne reagovať a vyjadriť sa podľa jeho slov ku každému nezmyslu, ktorý je v návrhu na jeho odvolanie uvedený.Podľa Fica bola v utorok celá vládna koalícia pripravená ísť do súboja. „My sme dnes schôdzu otvorili, chceli sme, aby sa rokovalo 12 hodín vkuse o dôvodoch na odvolanie pána ministra, ale zo strany opozície o to nebol absolútne žiadny záujem,“ povedal Fico. Podľa jeho slov sú dôležitejšie veci, ako návrhy na odvolanie ministra vnútra. „Čaká nás rozpočet po náročnom balíku konsolidácie, zákony, ktoré súvisia s rozpočtom, je tu niekoľko návrhov zákonov, ako je napríklad stavebný zákon, na ktorý čaká celá Slovenská republika,“ uviedol premiér.Podľa jeho slov sa koalícia dohodla na presune schôdze z dôvodu, že opozícia nemala záujem ukončiť schôdzu „v rozumnom čase“. Už dopredu upozornil, že ak aj opozícia stiahne tento návrh a predstaví ďalší, koalícia ďalšiu schôdzu neotvorí. „Môžu predkladať, koľko chcú návrhov na otvorenie schôdze, schôdza bude až vo februári 2025,“ dodal Fico.Minister vnútra tvrdí, že bol na schôdzu pripravený rovnako ako pred rokom, keď čelil návrhu na odvolávanie. Súčasný návrh opozície na jeho odvolanie označil za nezmyselný. Zároveň sa poďakoval za dôveru poslaneckého klubu Hlas, predstaviteľov strán Smer a SNS.„Ja si svoju prácu budem robiť naďalej tak, ako si ju robím. Je mi jasné, že odvolávanie nebolo preto, prečo uviedli opoziční poslanci v návrhu, ale preto, že som ukončil vojnu v polícii, ktorá im nesmierne vadila, že som ukončil nelegálnu migráciu, že som zriadil vyšetrovací tím covid, ktorý sa bude zaoberať všetkými vecami, ktoré táto opozícia napáchala za tri a pol roka vlády,“ skonštatoval.Ďalším dôvodom je podľa neho aj zriadenie vyšetrovacieho tímu Darca, ktorý bude prešetrovať konanie rezortu obrany pod vedením exministra Jaroslava Naďa, a tiež predošlých vlád v súvislosti s darovaním vojenskej techniky na Ukrajinu.O zvolanie mimoriadnej schôdze žiadalo predtým 47 opozičných zákonodarcov. Šutaj Eštok totiž podľa nich nezvláda riadiť a manažovať svoj rezort.Poslancom sa síce podarilo otvoriť túto mimoriadnu schôdzu, avšak dva pokusy obmedziť rozpravu na 12 hodín plénum neschválilo, keďže prvýkrát za tento procedurálny návrh zahlasovalo 74 poslancov a druhýkrát 75 poslancov. V oboch prípadoch tak nebol parlament uznášaniaschopný.Po prestávke prišiel s ďalším procedurálnym návrhom troch koaličných poslaneckých klubov predsedajúci schôdze Peter Žiga (Hlas-SD), aby sa schôdza o odvolávaní Šutaja Eštoka konala až vo februári nasledujúceho roka. Za tento návrh zahlasovalo už potrebných 76 poslancov.