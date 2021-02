NASA zverejnila prvé video z pristávania na Marse, rover Perseverance zachytil aj zvuky

Poslal tisíce snímok

23.2.2021 (Webnoviny.sk) - Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) zverejnil prvé video vo vysokej kvalite zachytávajúce pristátie na Marse. Zhruba trojminútové zábery, ktoré úrad predstavil v pondelok počas tlačovej konferencie, ukazujú otvorenie padáka, blížiacu sa zem či vírenie červeného prachu, pri dosadnutí rovera Perseverance na povrch planéty. Stroj je tam od štvrtka.Pre vstup, zostup a pristátie na planéte bolo určených šesť farebných kamier a fotoaparátov, ktoré dianie zachytávali z rôznych perspektív. Všetky až na jednu fungovali. Pri pristátí bol zapnutý aj jeden mikrofón, ktorý síce zlyhal, no zaznamenal krátke zvuky systémom rovera a veterných poryvov, uvádza agentúra AP. „Každý raz, čo to vidím, mám husiu kožu. Jednoducho úžasné,“ vyjadril sa šéf tímu zodpovedného za kamery pri pristávanní Dave Gruel. „Tieto videá a tieto snímky sú veci z našich snov,“ skonštatoval šéf pristávacieho tímu Al Chen.Perseverance vybavený 23 kamerami a fotoaparátmi poslal na Zem tisíce snímok. NASA zverejnila aj panoramatickú fotografiu okolia rovera.Šesťkolesový rover pristál vo štvrtok v kráteri Jezero, ktorý bol podľa satelitných záberov pred miliardami rokov jazerom. Perseverance by mal na Marse fungovať prinajmenšom dva pozemské roky. Mal by tam hľadať dôkazy o predchádzajúcom mikrobiálnom živote a tiež zbierať vzorky hornín, ktoré sa na Zem v priebehu nasledujúceho desaťročia pokúsia v rámci nového projektu dostať NASA v spolupráci s Európskou vesmírnou agentúrou (ESA) Perseverance tiež poslúži výskumníkom pri príprave budúceho plánovaného vyslania ľudí na Mars. V prvom roku na Červenej planéte by mala misia uskutočniť experiment s malou helikoptérou Ingenuity, ktorá sa pokúsi vykonať prvý let na inom svete ako na Zemi.Okrem Perseverance fungujú na Červenej planéte aj rover Curiosity lander InSight , hoci jeho činnosť komplikujú zaprášené solárne panely. K zariadeniam NASA sa na jar možno pridá rover z Číny, ktorý už dva týždne krúži na orbite Marsu.