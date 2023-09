NASA zverejnila správu o UFO, na ich pochopenie sú vraj potrebné nové vedecké techniky

Negatívne vnímanie

UAP namiesto UFO

14.9.2023 (SITA.sk) - Štúdium UFO si bude vyžadovať nové vedecké techniky, vrátane pokročilých satelitov, ako aj posun v tom, ako sú neidentifikované lietajúce objekty vnímané.Vo štvrtok sa tak vyjadrili zástupcovia amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) , keď zverejnili závery ročného skúmania UFO.Nezávislý tím poverený vesmírnou agentúrou v 33-stranovej správe upozornil, že prekážkou pri zhromažďovaní údajov je negatívne vnímanie UFO.Uviedli však, že zapojenie NASA by malo pomôcť znížiť stigmu v súvislosti s takzvanými UAP, teda neidentifikovanými anomálnymi javmi.Podľa správcu NASA Billa Nelsona by agentúra chcela posunúť diskusiu o UAP „od senzácií k vede“. Dodal pritom, že komisia nenašla žiadne dôkazy o tom, že by UAP mali mimozemský pôvod.Šestnásťčlenný tím poznamenal, že na identifikáciu zriedkavých javov vrátane UFO sú nevyhnutné aj umelá inteligencia a strojové učenie. „NASA to bude robiť transparentne,“ prisľúbil Nelson.Vedci, odborníci na letectvo a umelú inteligenciu a astronaut NASA na dôchodku Scott Kelly pritom nemali prístup k žiadnym prísne tajným spisom a v snahe lepšie pochopiť nevysvetliteľné pozorovania na oblohe sa spoliehali sa len na odtajnené údaje.Podľa NASA je kvalitných pozorovaní tak málo, že z nich nemožno vyvodiť žiadne vedecké závery.Vláda označuje nevysvetliteľné pozorovania ako UAP, miesto známejšieho UFO. NASA ich definuje ako pozorovania na oblohe alebo inde, ktoré nemožno bez váhania identifikovať alebo vedecky vysvetliť.Štúdia sa začala pred rokom a stála menej ako 100-tisíc dolárov.