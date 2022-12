NASA zverejnila zvuky prachového diabla na Marse

Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) po prvýkrát zverejnil zvuk "prachového diabla" na Marse.





"Dosiahli sme jackpot", keď mikrofón SuperCam roveru Perseverance (prezývka Percy) na Marse zachytil tieto zvuky, povedala pre agentúru AFP hlavná autorka zvukovej štúdie Naomi Murdochová."Prachový diabol" je označenie pre silný krátkotrvajúci vír plný prachu, ktorý vzniká ako dôsledok veľkého rozdielu medzi teplotami povrchu a atmosféry Marsu. Často sa vyskytuje aj v kráteri Jezero, kde pracuje Percy od 18. februára 2021, no doteraz sa jeho zvuk nepodarilo zaznamenať.Percy 27. septembra 2021 náhodou zasiahol "prachový diabol" vysoký 118 metrov a široký 25 metrov. Mikrofón zachytil tlmené a bzučivé zvuky víriaceho prachu."Počujeme zvuky prachového diabla v okamihu, keď prichádza, a potom nič, pretože sme v oku víru," povedala Murdochová, výskumníčka francúzskeho inštitútu ISAE-SUPAERO, kde navrhli mikrofón SuperCam. Potom sa zvuk obnoví, "keď mikrofón zachytí druhú stenu" prachového diabla, dodala.Nárazy prachových častíc umožňujú bádateľom spočítať ich množstvo a študovať štruktúru víru. To môže pomôcť pri dizajnovaní solárnych panelov pre túto planétu. Niekde "víchrice nasávajú prach a čistia solárne panely našich zariadení", inde sa pohybujú bez toho, aby obsahovali priveľa prachu, a "iba hýbu atmosférou". Zatiaľ "nevieme, prečo", povedala Murdochová.Doplatil na to výskumný modul InSight, ktorého solárne panely pokryl prach a musel preto na minimum obmedziť svoju činnosť. Ak by ich očistil "prirodzený vysávač", mohol by svoj výskum obnoviť. Murdochová označila za "nerealistické" predstavy laikov o obrovských prachových búrkach, zobrazené napríklad v sci-fi filme "Marťan" z roku 2015 v hlavnej úlohe s Mattom Damonom."Možno si myslíte, že dnešné štúdium marťanskej klímy nesúvisí s hľadaním stôp života spred miliárd rokov," povedal Sylvestre Maurice, planetárny vedec a spoluautor štúdie publikovanej v časopise Nature Communications. "Ale to všetko je súčasťou celku, pretože história Marsu je jednou z extrémnych klimatických zmien od vlhkej, horúcej planéty až po úplne vyprahnutú a studenú."