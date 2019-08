Nasadená Garciová na US Open končí v prvom kole, Sevastovová postupuje

ženy - dvojhra - 1. kolo:



Anastasija Sevastovová (12-Lot.) - Eugenie Bouchardová (Kan.) 6:3, 6:3,

Rebecca Petersonová (Švéd.) - Monica Puigová (Portor.) 6:3, 6:3,

Ana Bogdanová (Rum.) - Harriet Dartová (V. Brit.) 6:3, 6:1,

Ons Jabeurová (Tun.) - Caroline Garciová (27-Fr.) 7:6 (8), 6:2



New York 26. augusta (TASR) - Lotyšská tenistka Anastasija Sevastovová sa suverénnym spôsobom prebojovala do 2. kola dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. V prvom kole si ako nasadená dvanástka poradila s Kanaďankou Eugenie Bouchardovou 6:3, 6:3.