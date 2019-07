Naše zdravotníctvo v analýze INESS pohorelo, ministerstvo nesúhlasí

Ilustračné foto. Foto: TASR - Radovan Stoklasa Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Bratislava 25. júla (TASR) – Slovenské zdravotníctvo sa v analýze Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz (INESS), ktorú zverejnili vo štvrtok, ocitlo v rámci porovnávaných 26 krajín takmer na konci rebríčka. Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR pre TASR uviedlo, že výstupy z tejto porovnávacej analýzy pochádzajú z obdobia, v ktorom ešte neboli zavedené opatrenia, ktoré rezort realizuje od roku 2016.," priblížil analytik Martin Vlachynský z INESS.Ministerstvo zdravotníctva poukázalo na to, že dopady opatrení z roku 2016 na zlepšenie zdravotného stavu obyvateľstva sa odrazia až v nasledujúcich rokoch. MZ SR podľa vlastného vyjadrenia vynakladá úsilie na to, aby bola zdravotná starostlivosť poskytovaná v čo najvyššej kvalite, pacienti mali čo najlepšie podmienky na liečbu a lekári a ostatní zdravotnícki pracovníci adekvátne podmienky na svoju prácu.Analýza INESS pripomenula, že slovenské zdravotníctvo ročne spotrebuje viac ako päť miliárd eur. Inštitút vytvoril vlastný index s názvom Zdravie za peniaze. "," uviedol Vlachynský.Upravený index berie podľa jeho slov do úvahy bohatstvo jednotlivých krajín, ale aj rôzne výšky miezd, ktoré sú v zdravotníctve najvýraznejšou nákladovou položkou. Podľa tejto metodiky sú na čelných miestach Grécko, Taliansko, Španielsko, Island a Holandsko.Keďže Slovensko neexceluje v žiadnom z 23 ukazovateľov a v mnohých je úplne na chvoste, INESS navrhuje ministerstvu zdravotníctva zhodnotiť a následne zvýšiť kvalitu vykazovaných dát týkajúcich sa zdravotného stavu, výsledky systematicky porovnávať so zahraničnými, minimálne s českými, prípadne v rámci krajín V4. Podľa analytikov by bolo vhodné na odbornej úrovni pripraviť súbor cieľov slovenského zdravotníctva a zoradiť ich podľa priority na krátkodobé, strednodobé a dlhodobé. Odporúča tiež aktívne identifikovať najlepšie skúsenosti v zahraničí, ktoré by bolo možné implementovať na Slovensku.MZ SR v tejto súvislosti podotklo, že sa stav slovenského zdravotníctva snaží neustále zlepšovať viacerými krokmi smerujúcimi k zvyšovaniu efektivity využitia finančných prostriedkov v systéme poskytovania zdravotnej starostlivosti. "" uzavrelo ministerstvo.Rezort poukázal napríklad na to, že k zlepšeniu pracovných podmienok zdravotníckych pracovníkov a diagnostike a liečbe pacientov prispieva aj postupná modernizácia nemocníc, rekonštrukcia oddelení či prístrojového vybavenia. "," pripomenulo.Ďalej komentovalo napríklad to, že vláda schválila v auguste 2018 Národný onkologický program, na ktorom MZ SR spolupracovalo s odborníkmi, pacientskymi organizáciami ako aj zdravotnými poisťovňami. Čo sa týka znižovania úmrtnosti, významným faktorom je prevencia, základný predpoklad včasnej diagnostiky a následnej úspešnej liečby, ministerstvo preto odštartovalo Rok prevencie.V neposlednom rade tiež spomenulo, že spúšťa veľkú reformu - tzv. stratifikáciu, ktorej cieľom je kvalitnejšia a bezpečnejšia zdravotná starostlivosť pre pacienta, ale robí aj mnohé ďalšie opatrenia.