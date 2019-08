NASES: Zmeny v e-schránke testovali odborníci aj používatelia

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 14. augusta (TASR) - Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) posledné mesiace skúmala používateľské správanie a vylepšovala funkcie v e-schránkach na Ústrednom portáli verejnej správy a testovala realizované zmeny. Vylepšenia vznikali v spolupráci s UX dizajnérmi, ktorí sa zaoberajú intuitívnym používaním produktov, ale napríklad aj v spolupráci so zrakovo postihnutými užívateľmi, informovala v stredu NASES.povedal generálny riaditeľ NASES Peter Ďurica.Podnety na vytváranie takzvaných rozvojových tém, a teda nových funkcií, získavala agentúra priamo od používateľov. Tí popisovali problémy pri práci s e-schránkou a agentúra vytvárala hypotézy, ktoré ich mohli vyriešiť. Najviac používateľov sa zapojilo do takzvaného kliktestingu, keď viac ako 500 osôb overovalo zrozumiteľnosť a správnosť umiestnenia funkcií.Cieľom testovania so znevýhodnenými občanmi bolo identifikovať bariéry, ktoré sa nachádzajú na portáli slovensko.sk z pohľadu zrakovo hendikepovaného používateľa. Do testovania bola zapojená 38-ročná nevidiaca používateľka s humanitným vzdelaním. Respondentka počas testovania dostala päť úloh spojených s bežnou prácou v schránke.Práce na vylepšeniach sú takmer na konci a ich výsledkom by mala byť intuitívnejšia a pohodlnejšia práca v prostredí elektronických schránok. Výsledky testov budú zapracované do systému a zverejnené v elektronických schránkach v priebehu leta.