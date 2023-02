Našli stratenú rádioaktívnu kapsulu. Otázne je, ako vypadla z nákladného auta (foto)

aktualizované 1. februára 2023, 10:55



1.2.2023 (Webnoviny.sk) -Austrálskym úradom sa v stredu podarilo nájsť stratenú drobnú rádioaktívnu kapsulu. Predmet našli na diaľnici južne od mesta Newman.Kapsulu zachytilo pátracie vozidlo idúce 70 kilometrov za hodinu, ktorého vybavenie zaznamenalo jej radiáciu, a neskôr ho s pomocou prenosného pátracieho zariadenia lokalizovali dva metre od okraja cesty.Kapsula s rozmermi šesť milimetrov na šírku a osem milimetrov na výšku sa stratila v štáte Západná Austrália pri prevoze medzi mestami Newman a Perth na trase dlhej zhruba 1 400 kilometrov. Z púštnej bane ťažobného gigantu Rio Tinto ju prevážali 10. januára a vozidlo dorazilo do Perthu o šesť dní neskôr.Pohotovostné zložky na ňu upozornili 25. januára. Výkonný riaditeľ Rio Tinto Iron Ore Simon Trott sa za incident ospravedlnil.Podľa ministra pre pohotovostné služby v Západnej Austrálii Stephena Dawsona je nájdenie kapsuly mimoriadny výsledok. „Doslova našli ihlu v kope sena,“ skonštatoval.Predstavitelia obrany overujú identifikáciu kapsuly, ktorú z bezpečnostných dôvodov umiestnili do olovenej nádoby. Bude uložená na bezpečnom mieste v meste Newman, odkiaľ ju neskôr prevezú do zdravotníckeho zariadenia v Perthe.Vláda spustila vyšetrovanie, ktorého cieľom je zistiť, ako kapsula vypadla z nákladného auta. Minister zdravotníctva by tiež mal dostať v tejto súvislosti správu.Kapsula obsahuje malé množstvo izotopu cézium-137, bežne používaného v meradlách radiácie, ktorý vyžaruje nebezpečné množstvo žiarenia ekvivalentné absolvovaniu 10 röntgenových vyšetrení za hodinu. Mohla by spôsobiť popáleniny a dlhšie vystavenie tejto rádioaktívnej látke by mohlo viesť k vzniku rakoviny.Predstaviteľ zdravotníctva v Západnej Austrálii Andrew Robertson poznamenal, že sa zdá, že s kapsulou sa nehýbalo a zatiaľ nemajú hlásenia o žiadnych zraneniach.