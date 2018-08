Našlo sa stratené dueto Jaggera a Simonovej z roku 1972

Na kombosnímke sú americká speváčka Carly Simon (vľavo) a frontman britskej rockovej skupiny The Rolling Stones Mick Jagger. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 23. augusta (TASR) - Dosiaľ nezverejnené dueto britského rockera Micka Jaggera a americkej popovej speváčky Carly Simonovej sa našlo po vyše 45 rokoch od jeho nahrania. Oznámila to v stredu agentúra AP.Pieseň podľa dostupných indícií vznikla v roku 1972 a iba nedávno bola objavená na kazete, ktorú vlastní zberateľ nahrávok Jaggerovej skupiny The Rolling Stones - londýnsky podnikateľ Matt Lee.Skladba, ktorej názov sa na fanúšikovských webových stránkach uvádza ako "Fragile", je pomalou milostnou baladou, navodzujúcou u poslucháča dojem, že Jagger a Simonová sedia spolu pri klavíri a spievajú.Simonová sa v novembri 2016 rozhovorila o tomto stratenom duete v rozhovore pre hudobný magazín Rolling Stone, pričom uviedla, že nahrávka je stratená už niekoľko desiatok rokov.priblížila v rozhovore Simonová, ktorá zároveň zaspievala spamäti i jeden verš piesne:To sa zhoduje s Leeho nahrávkou - okrem slova "cry", ktoré sa na nej javí ako "change". Väčšinu spevu realizoval Jagger, zatiaľ čo Simonová pridala harmónie.Jagger v roku 1972 naspieval sprievodné vokály na Simonovej hit "You're So Vain".Lee odmietol prezradiť, odkiaľ pochádza predmetná nahrávka. Našla sa dva roky po tom, ako bola objavená predtým neznáma skladba od The Rolling Stones s názvom "No One Loves You More Than Me". Podľa AP sa predpokladá, že skupina ju nahrala v roku 1964 a záznam bol údajne predaný na dražbe.The Rolling Stones v júli ukončili európske turné No Filter a oznámili, že pripravujú nový štúdiový album.