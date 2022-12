Nástrahy zimnej jazdy: Cestu vám môže skrížiť divá zver, skontrolujte si aj pneumatiky

Myslite na pneumatiky nielen v zime

15.12.2022 (Webnoviny.sk) -V súčasnosti už nie je nezvyčajné stretnúť diviaka či jeleňa v širších centrách miest, a to najmä počas tmy. Podľa údajov poisťovne dochádza k škodovým udalostiam v spojitosti so zvieratami najčastejšie v okresoch Bratislava, Košice a Žilina. "Klienti nám po zrážke so zverou najčastejšie hlásia poškodenie dielov na prednej časti vozidla – nárazníkov, blatníkov, svetiel, kapoty a čelného skla," hovorí Dušan Zemánek, riaditeľ úseku neživotného poistenia KOMUNÁLNEJ poisťovne a dodáva, že priemerná výška škody z tejto príčiny predstavuje 3 000 eur.Stret so zverou sa posudzuje ako poistná udalosť, ktorá je obvykle hradená z havarijného poistenia. Toto riziko je však možné si pripoistiť aj samostatne v rámci povinného zmluvného poistenia. "Vodičom, ktorí chcú vyššiu formu poistnej ochrany aj pre svoje vlastné vozidlo, odporúčam pripoistiť si v rámci povinného zmluvného poistenia ďalšie riziká, ako sú poškodenie čelného skla, náhodný stret so zvieraťom a krádež vozidla. Spomenuté pripoistenia môžu byť vhodnou alternatívou aj pre staršie vozidlá," pokračuje D. Zemánek.Ak pri zrážke došlo k usmrteniu zveri, je potrebné označiť miesto, kde leží alebo ju odtiahnuť na okraj vozovky. Následne má vinník povinnosť zavolať správcovi ciest, prípadne na políciu, ktorá kontaktuje príslušného správcu loveckého revíru. Dôležitá je fotodokumentácia pre poisťovňu. Ranené zviera sa neodnáša domov ako "trofej" – bolo by to považované za pytliactvo.S bezpečnou jazdou v zimnej sezóne súvisí aj včasné prezutie zimných pneumatík. Legislatíva stanovuje majiteľom osobných áut povinnosť používania zimných pneumatík v prípade, ak je vozovka pokrytá námrazou, ľadom alebo snehom. "V poistných podmienkach povinne zmluvného poistenia sa síce priama povinnosť používania zimných pneumatík neuvádza, no poistený je povinný konať tak, aby poistná udalosť nenastala a je povinný dodržiavať povinnosti, ktoré mu ukladajú právne predpisy," dodáva D. Zemánek.Vodiči by však na svoje pneumatiky mali myslieť častejšie ako len pri prezúvaní. V prípade, že sú staršie ako päť rokov, výrobcovia odporúčajú ich kontrolu aspoň raz do roka, či nejavia akékoľvek výrazné známky opotrebovania, ako napr. praskliny, bubliny alebo iné povrchové nedostatky. Životnosť pneumatík závisí najmä od štýlu jazdy, stavu vozidla, správneho nahustenia a od spôsobu ich skladovania medzi sezónami.