Nástup Bidena do funkcie prezidenta USA posilní vzájomné vzťahy, verí prezidentka Čaputová

20.1.2021 (Webnoviny.sk) - Prezidentka Zuzana Čaputová verí, že nástup Joea Bidena do funkcie prezidentka Spojených štátov amerických (USA) a Kamaly Harris v pozícii viceprezidentky bude znamenať posilnenie vzájomných vzťahov. Uviedla to v blahoprajnom liste, ktorý zaslala Bidenovi.Ako informoval hovorca hlavy štátu Martin Strižinec , Čaputová zároveň privítala Bidenov plán opätovného pripojenia USA k záverom Parížskej klimatickej dohody.„Verím, že aj vďaka spolupráci medzi USA a EÚ sa nám podarí nastaviť ambicióznejšie globálne environmentálne štandardy. Novému prezidentovi som sa tiež poďakovala za jeho dlhodobý záujem o strednú Európu, ktorý ukázal už v minulosti pri podpore integrácie nášho regiónu do Severoatlantickej aliancie,“ priblížila prezidentka.Čaputovú teší, že nová americká administratíva má „úprimný záujem o medzinárodnú spoluprácu“.Ako dodala, prezidentovi Bidenovi a jeho tímu drží palce pri spájaní americkej spoločnosti a pri snahe zmierňovať napätie doma aj vo svete.Joe Biden v stredu zložil slávnostnú prísahu do rúk predsedu Najvyššieho súdu USA Johna Robertsa a stal sa tak 46. prezidentom Spojených štátov amerických.