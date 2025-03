Nástup do väzenia môže Kaľavskému podľa Kubinu pomôcť na slobodu, Mišíková hovorí o dlhom procese

Všetko je už dohodnuté

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Zdĺhavý proces





Odsúdený bývalý šéf operatívcov Národnej kriminálnej agentúry Ján Kaľavský sa vrátil z Bosny a Hercegoviny na Slovensko a nastúpil na výkon trestu. Najvyšší súd (NS) SR v utorok 4. marca potvrdil jeho vinu zo zločinu prijímania úplatku, zločinu marenia spravodlivosti, ohrozenia dôvernej a vyhradenej skutočnosti a prečinu zneužitia právomoci verejného činiteľa, znížil mu však trest z pôvodných sedem rokov väzenia na päť. Bývalý policajt Kaľavský sa doteraz nachádzal v Bosne a Hercegovine, kde pôvodne požiadal o azyl.



Podľa obžaloby Ján Kaľavský neoprávnene vynášal informácie o policajných akciách podnikateľovi



Odsúdený bývalý šéf operatívcov Národnej kriminálnej agentúry Ján Kaľavský sa vrátil z Bosny a Hercegoviny na Slovensko a nastúpil na výkon trestu. Najvyšší súd (NS) SR v utorok 4. marca potvrdil jeho vinu zo zločinu prijímania úplatku, zločinu marenia spravodlivosti, ohrozenia dôvernej a vyhradenej skutočnosti a prečinu zneužitia právomoci verejného činiteľa, znížil mu však trest z pôvodných sedem rokov väzenia na päť. Bývalý policajt Kaľavský sa doteraz nachádzal v Bosne a Hercegovine, kde pôvodne požiadal o azyl.Podľa obžaloby Ján Kaľavský neoprávnene vynášal informácie o policajných akciách podnikateľovi Petrovi Petrovovi , prezývanému Tiger, ale aj policajnému vyšetrovateľovi Mariánovi Kučerkovi a podnikateľovi Petrovi Koščovi . Konkrétne išlo o informácie napríklad o akciách Božie mlyny Očistec alebo Judáš , prípadne informácie týkajúce sa prešetrovania trestnej činnosti Petrova. Tiger sa Jánovi K. podľa orgánov činných v trestnom konaní odmenil mimo iného mobilným telefónom, príspevkom na kúpu auta Range Rover alebo zaplatením výmeny okien na chate.

13.3.2025 (SITA.sk) - Prerušiť výkon trestu po podaní dovolania môže minister spravodlivosti iba odsúdenému, ktorý trest vykonáva. Uviedol to na sociálnej sieti advokát Peter Kubina v súvislosti s tým, že bývalý šéf operatívcov Národnej kriminálnej agentúry Ján Kaľavský sa vrátil z Bosny a Hercegoviny na Slovensko a nastúpil na výkon trestu, ktorý mu vymeral Najvyšší súd SR Kubina v trestných konaniach zastupuje tím policajtov okolo Jána Čurillu , na ktorých stíhaní sa podieľal aj Kaľavský svojou spoluprácou s policajnou inšpekciou."Predsa len nenastúpiť do basy znamená mať na krku medzinárodný a európsky zatykač, byť v pátraní a rôzne obmedzenia tohto typu, čiže oštara. Naproti tomu, po prerušení výkonu trestu žiadne tieto obmedzenia pánko mať nebude," zdôraznil Kubina.Podľa neho sa javí, že všetko je už dohodnuté a do pár dní sa zopakuje postup, ktorí už bol vyskúšaný s bývalým špeciálnym prokurátorom Dušanom Kováčikom . "Môžeme začať uzatvárať stávky, koľko dní (v jednotkách) strávi tento kriminálnik v base než ho z nej (minister spravodlivosti Boris, pozn. SITA) Susko vypustí," doplnil Kubina.Podľa Kaľavského obhajkyne Evy Mišíkovej však zatiaľ obhajobe nebolo doručené ani písomné vyhotovenie rozsudku Najvyššieho súdu SR. "Využitie rôznych mimoriadnych opravných prostriedkov je zákonná možnosť každého, avšak jedná sa o zdĺhavý proces, ktorý sa jednoznačne nedá počítať v mesiacoch tobôž v dňoch, čo musí byť kolegovi pri jeho erudovanosti zrejmé," reagovala na Kubinu.Pripomenula pri tom, že už koncom minulého týždňa obhajcovia Kaľavského oznámili Najvyššiemu súdu SR skutočnosť, že sa ich klient dobrovoľne plánuje vrátiť na územie Slovenskej republiky za účelom riadneho nástupu na výkon trestu odňatia slobody.