Nástupcu za Mamojku na ústavnom súde sa pokúsime zvoliť čo najskôr, vyhlásil Kollár

14.5.2020 - Voľba nového sudcu Ústavného súdu SR na miesto Mojmíra Mamojku, ktoré sa uvoľní 1. júna, bude najskôr v septembri alebo októbri. Pred budovou Národnej rady SR (NR SR) to vo štvrtok povedal predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina).Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) po štvrtkovom rokovaní vlády uviedla, že zástupcovia vládnej koalície zatiaľ nehovorili o výbere kandidátov na kreslo ústavného sudcu uvoľnené Mamojkom.„To, čo považujem za dôležité, je, aby v rámci procesu voľby platili tie veci, ktoré sa nám ukázali ako dôležité a ani nejakým spôsobom neboli spochybnené v programovom vyhlásení vlády,“ povedala s tým, že ide predovšetkým o verejné vypočutie kandidátov. „Aby sa ukázalo, kým naozaj tí kandidáti sú,“ povedala.Koalícia podľa Kolíkovej v súvislosti s Ústavným súdom SR plánuje uskutočniť viaceré zmeny, tie však nemusia bezprostredne predchádzať voľbe kandidátov na chýbajúceho sudcu. Ministerka dodala, že výber kandidátov by mal byť témou jednej z najbližších koaličných rád.Mamojka vo svojom stanovisku v stredu 13. marca uviedol, že k rozhodnutiu odísť z funkcie sudcu ústavného súdu ho viedla uvažovaná právna úprava Ministerstva spravodlivosti SR o vekovej hranici ústavných sudcov, ako aj zdravotné problémy.Pokiaľ ide o medializované kontakty s Marianom K., Mamojka zdôraznil, že sa s ním spoznal na rokovaní Rady pre vysielanie a retransmisiu, kde si viac ako pred 20-timi rokmi potykali.„Musíme splniť nejaké lehoty, ústavný sud je uznášaniaschopný, takže ten jeden sudca tam tak veľmi nechýba, ale budeme zodpovední a pokúsime sa čo najskôr zvoliť nového člena ústavného súdu. Bude to však možné najskôr na jeseň, teda v septembri alebo októbri," priblížil Kollár.Vo februári priniesol spravodajský web Denníka N informácie, že si Mamojka dohadoval stretnutie s Marianom K., ktorý v súčasnosti čelí obžalobe z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka.Mamojku spomenul v súvislosti s Marianom K. vo svojej výpovedi aj niekdajší člen Slovenskej informačnej služby Peter Tóth. Mamojka osobné stretnutie s Tóthom poprel.