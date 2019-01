Nastupujú smartfóny s rozmernými displejmi a umelou inteligenciou

Ilustračná snímka. Foto: Tablet.tv Foto: Tablet.tv

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 30. januára (TASR) – Displeje pokrývajúce takmer celú prednú stranu telefónov, zvyšovanie počtu fotoaparátov v mobiloch, ale aj postupný nástup umelej inteligencie či ohýbateľných displejov. To sú podľa technologických novinárov oslovených TASR trendy, ktoré budú počas aktuálneho roka dominovať v oblasti vývoja smartfónov.uviedla Alžbeta Gavendová, technologická novinárka denníka Hospodárske noviny. Tento trend prichádza podľa nej z dôvodu, že výrobcovia sa snažia čo najväčšiu časť prednej strany využiť ako displej, pričom jeho väčšia plocha má byť pre používateľa výhodnejšia pri používaní.Druhým trendom, ktorý tiež súvisí s obrazovkami telefónov, sú skladacie či ohýbateľné displeje. Telefóny s takýmito flexibilnými zobrazovací panelmi sa budú dať otvoriť ako knižka či niekdajšie telefónypopulárne pred 15 - 20 rokmi. V tomto prípade však bude miesto ohybu priamo v displeji, ktorý tak po otvorení vytvorí jednoliatu plochu.vysvetlila Gavendová.Prvé prototypy, ktoré už niektorí výrobcovia predstavili, majú však podľa odborníkov zatiaľ ďaleko od dokonalosti. Otázna je hlavne životnosť a odolnosť takéhoto flexibilného displeja. Výrobcovia tu totiž nemôžu použiť tvrdené ochranné sklo ako v prípade bežných mobilov, ale špeciálny plast, ktorý sa na rozdiel od skla dá ohýbať.Podľa slov Jána Trangela, zástupcu šéfredaktora technologického portálu Živé.sk, sú takéto smartfóny so skladacím displejom veľmi očakávané, zatiaľ však pôjde iba o prvé pokusy.upozornil.Ďalším aktuálnym trendom je zvyšovanie počtu fotoaparátov u smartfónov. Už dnes sú bežné telefóny s dvomi objektívmi na zadnej strane, objavili sa aj prvé lastovičky s tromi či dokonca štyrmi. Hoci podľa odborníkov vyšší počet fotoaparátov automaticky neznamená vyššiu kvalitu snímok, prináša do mobilov napríklad optický zoom, ktorý na rozdiel od digitálneho umožňuje priblížiť si scénu bez strany kvality výslednej snímky.Nové trendy sa podľa novinárov objavia aj v softvérovej oblasti. Jednou z nich je novinka v podobe tmavých tém aplikácií i samotného systému.objasnil Trangel.Dôležitou softvérovou zmenou je podľa oslovených novinárov umelá inteligencia (UI), ktorá sa bude v chytrých telefónoch čoraz viac presadzovať.podotkla Gavendová, podľa ktorej ide len o začiatok využívania UI v telefónoch.Daňou za všetky novinky a vylepšenia v hardvérovej i softvérovej oblasti smartfónov je ich cena, ktorá posledné roky rástla a v niektorých prípadoch už presiahla hranicu 1000 eur. V názoroch, či bude zvyšovanie cien mobilov pokračovať, sa však odborní novinári nezhodujú.tvrdí šéfredaktor portálu MojAndroid.sk Michal Chabada.Naopak, Gavendová predpokladá nárast cenoviek vlajkových lodí.poznamenala.Hlavné smartfónové trendy aktuálneho roka spozná verejnosť aj na blížiacom sa veľtrhu Mobile World Congess 2019, ktorý sa uskutoční 25. až 29. februára v španielskej Barcelone. Ide o najväčšie podujatie zamerané na mobilný trh, kde mnohí výrobcovia každoročne predstavujú svoje hlavné novinky na nadchádzajúcu sezónu.