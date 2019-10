Natáčanie filmu o M. R. Štefánikovi je v plnom prúde, BILLA pri tom nechýba

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

11.10.2019 (Webnoviny.sk) -Spoločnosť BILLA je hrdým produktovým partnerom natáčania a jej zástupcovia priebežne aj osobne podporujú štáb. "Viacerí zamestnanci BILLA prišli cez víkend na natáčanie privítania M. R. Štefánika do vojenských lesov pri Malackách, ktoré sa v minúte zvrtlo sa nárek, krik a plač. Naši zamestnanci si zároveň mali možnosť vyskúšať, ako sa cítia herci. Obliekli si dobové oblečenie a zahrali si v komparze," hovorí Jana Gregorovičová, senior CSR špecialista spoločnosti BILLA. Ako ďalej dodáva, BILLA ako nadnárodná spoločnosť si váži hodnoty a tradície v krajine v ktorej podniká a podpora nielen tohto filmu je toho dôkazom.Prvá klapka padla v lete minulého roku a dnes je natočená jedna tretina filmu. Napriek tomu, že ako to pri natáčaní filmov býva a štáb sa borí s množstvom, producent nestráca optimizmus a verí, že všetko dobre dopadne. Filmový štáb čaká ešte natáčanie v Maroku, vo Francúzsku a v Českej republike, ktoré by mala prebehnúť od novembra do konca januára.Film Generál bude dvojhodinovou sondou do života najväčšieho Slováka, ako o ňom rozhodli hlasujúci v rovnomennej celonárodnej ankete nadpolovičnou väčšinou. Slávnostnú premiéru tvorcovia plánujú uviesť na prestížnom filmovom festivale v Cannes, nasledovať bude uvedenie do slovenských kín a jeho trojdielne spracovanie v mini sérii budú môcť vidieť aj slovenskí televízni diváci na jeseň budúceho roku. Film má pod palcom uznávaný francúzsky režisér Jérôme Cornuau a postavy v ňom stvárňujú herci priamo z krajín, v ktorých Štefánik žil a pôsobil.Inzercia