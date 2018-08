Natankujte na OMV a vyhrajte Audi Q2

Tankujte na OMV a získajte šancu vyhrať Audi Q2 a množstvo hodnotných cien



Zdvojnásobte svoje šance na výhru tankovaním OMV MaxxMotion Performance Fuels



Palivá MaxxMotion Performance Fuels ponúkajú maximálny výkon a ochranu motora



BRATISLAVA 8. augusta (WBN/PR) –„Naši zákazníci sa môžu zapojiť do súťaže jednoduchým natankovaním svojho vozidla. A keďže palivá OMV MaxxMotion zvyšujú výkon, tak sme sa rozhodli, že zvýšia aj šancu na výhru. Pre niekoho to možno bude ďalší dobrý dôvod vyskúšať vysokokvalitné palivá,“ hovorí Michaela Kuzmínová, marketingová manažérka OMV Slovensko.Šanca na výhru je na dosah. Zákazníci, ktorí natankujú aspoň 35 litrov palív OMV s výnimkou LPG alebo AdBlue získajú stierací žreb. Tí, ktorí natankujú OMV MaxxMotion 100plus alebo OMV MaxxMotion Diesel získajú stieracie žreby dva, čím zvýšia svoju šancu na výhru.Unikátny kód, ktorý nájdu pod zotretou vrstvou je potom potrebné zaregistrovať na stránke, alebo zaslaním SMS správy v tvare „OMV (medzera) číslo kódu“ na skrátené číslo 6661. Zaregistrovať si môže každý zákazník neobmedzený počet kódov, každý však iba raz.Víťaz hlavnej ceny sa môže tešiť na nové Audi Q2 1,4 TSFI. Okrem hlavnej ceny OMV pripravila každotýždenné žrebovanie o predplatenú kartu OMV Value Card v hodnote 500 eur. Špeciálna cena je pripravená aj pre milovníkov cyklistiky – 4 VIP lístky na Majstrovstvá sveta v cyklistike, ktoré sa tento rok uskutočnia v rakúskom Innsbrucku.Víťazom je však každý, kto tankuje OMV MaxxMotion Performance Fuels. Aditíva so špeciálnym zložením vylepšujú účinnosť paliva, zaisťujú optimálnu funkcionalitu a zabezpečujú dlhú životnosť motora. Výsledkom je aj zlepšené zrýchlenie a celkovo lepší výkon*.Súťaž potrvá od 1. augusta 2018 do 30. septembra 2018. Presné pravidlá možno získať na každej čerpacej stanici OMV a na* Výhody a účinky paliva sú ovplyvnené aj vozidlom, správaním vodiča a technickým stavom motora a sú založené na porovnaní s palivom, ktoré spĺňa miestne minimálne požiadavky noriem STN EN 590 a STN EN 228.