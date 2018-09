NATO: Al-Káida sa snaží znovu získať svoje niekdajšie postavenie

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Jeruzalem 4. septembra (TASR) - Teroristická organizácia al-Káida sa snaží opätovne zaujať svoje výsostné postavenie vo svete medzinárodnej militantnosti, keďže extrémistická organizácia Islamský štát (IS) stráca na vplyve. Vyhlásil to v utorok vysokopostavený predstaviteľ NATO, ktorého cituje agentúra Reuters.Nemecký diplomat Arndt Freytag von Loringhoven tvrdí, že rivalita medzi oboma skupinami by mohla predstavovať pre Západ zvýšené riziko.povedal von Loringhoven na bezpečnostnej konferencii v Izraeli.upozornil šéf oddelenia NATO pre spravodajstvo a bezpečnosť, pričom spomenul aktivity al-Káidy v Kašmíre, Afganistane, Sýrii, Jemene, Somálsku alebo v severnej Afrike.dodal von Loringhoven.Al-Káida vykonala teroristické útoky na USA z 11. septembra 2001, čo vyvolalo vojny pod americkým velením v Afganistane a Iraku. Americké sily v roku 2011 zabili lídra al-Káidy Usámu bin Ládina v jeho pakistanskej skrýši. Zakrátko nato sa vynoril IS, ktorý sa riadi podobne krajnou formou sunnitského islamu.Pole pôsobnosti IS v Sýrii a Iraku však bolo v uplynulých rokoch značne odbúrané vďaka ofenzívam, ktoré spustili Damask a Bagdad v spolupráci s rozličnými zahraničnými koalíciami. Severoatlantická aliancia odhaduje, že pôvodných 39.000 bojovníkov IS v Sýri a Iraku sa podarilo znížiť na 18.000 až 20.000.zakončil diplomat.