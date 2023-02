NATO by malo podľa Sunaka poskytnúť Ukrajine dlhodobé bezpečnostné záruky

18.2.2023 (SITA.sk) - Britský premiér Rishi Sunak v sobotu vyzval svetových lídrov, aby „zdvojnásobili“ podporu Ukrajine. Dodatočné zbrane a bezpečnostné záruky sú podľa neho potrebné na ochranu Ukrajiny a zvyšku Európy pred ruskou agresiou, a to teraz i v budúcnosti. Sunak to vyhlásil na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii, ktorej tento rok dominuje vojna na Ukrajine.Predseda britskej vlády tiež zdôrazňujúc britský sľub dodať Ukrajine bojové tanky, pokročilé systémy protivzdušnej obrany a rakety dlhšieho doletu vyzval ostatné štáty, aby urobili to isté ešte predtým, ako Rusko spustí očakávanú jarnú ofenzívu. „Teraz je čas zdvojnásobiť našu vojenskú podporu. Keď Putin začal túto vojnu, vsadil na to, že naše odhodlanie ochabne. Aj teraz sa staví, že stratíme guráž," vyjadril sa Sunak.NATO by podľa Sunaka malo poskytnúť Ukrajine dlhodobé bezpečnostné záruky. Takéto záväzky sú podľa jeho slov nevyhnutné na ochranu Ukrajiny pred budúcou ruskou agresiou i na ochranu systému medzinárodných pravidiel, ktoré pomáhajú udržiavať mier od konca druhej svetovej vojny. „Ide o bezpečnosť a suverenitu každého národa, pretože ruská invázia, jej ohavné vojnové zločiny a nezodpovedná jadrová rétorika sú príznakmi širšej hrozby pre všetko, v čo veríme," dodal.