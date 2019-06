NATO chce uznať vesmír za priestor bojových operácií

Ilustračná snímka. Foto: TASR/ AP Foto: TASR/ AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 24. júna (TASR) - Severoatlantická aliancia (NATO) má v priebehu tohto roka v úmysle uznať vesmír za ďalší priestor bojových operácií. Informovala o tom agentúra Reuters s odvolaním sa na nemenovaných diplomatov z prostredia Aliancie.Podľa vyjadrení diplomatov chce NATO aj týmto krokom ukázať americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi, že je dôležitým obranným zoskupením, ktoré reaguje na nové hrozby.Príslušné rozhodnutie by sa podľa diplomatov malo prijať na nadchádzajúcom summite Aliancie v Londýne (3.-4. decembra). NATO by malo oficiálne uznať, že vojny sa môžu viesť - okrem pozemského povrchu, na mori a vo vzduchu, v kybernetickom priestore - aj vo vesmíre. Do Londýna by mal pri tejto príležitosti pricestovať aj Trump.uviedol koncom minulého týždňa vyššie postavený diplomat z prostredia NATO, podľa ktorého už prebieha technická príprava pre spečatenie tejto dohody.Citovaní diplomati popreli, že by sa Aliancia týmto spôsobom pripravovala na vojnu vo vesmíre. Predmetné vyhlásenie by podľa nich malo vyvolať diskusiu o tom, či by NATO malo eventuálne používať vesmírne zbrane, ktoré môžu zneškodniť nepriateľské rakety či systémy protivzdušnej obrany alebo ničiť vesmírne družice.Rozhodnutie vyhlásiť vesmír za bojový priestor by zároveň malo pomôcť presvedčiť Trumpa, že Severoatlantická aliancia môže byť užitočným spojencom, ktorý odradí Čínu od toho, aby sa rozvíjala ako vesmírna vojenská mocnosť.Podľa Reuters členské krajiny NATO v súčasnosti vlastnia 65 percent vesmírnych družíc. Čína však uvažuje o vývoji celých konštelácií komerčných satelitov, ktoré by mohli poskytovať rôzne služby v civilnej sfére aj vojenskej sfére. Peking okrem toho vyvíja zbrane, ktoré by bolo možné používať na obežnej dráhe Zeme a začiatkom roka 2019 sa stala prvou krajinou sveta, ktorej sonda úspešne pristála na odvrátenej strane Mesiaca.Dôležitou vesmírnou mocnosťou je aj Rusko, ktorého vzťahy s NATO sú od začiatku ukrajinskej krízy v roku 2014 na bode mrazu.povedal pre Reuters Jamie Shea, bývalý predstaviteľ NATO, ktorý v súčasnosti pôsobí ako analytik think-tanku Priatelia Európy v Bruseli.O možnostiach širšej vesmírnej politiky NATO by mali v priebehu tohto týždňa (26-27.6) hovoriť v rámci pravidelných pracovných rokovaní aj ministri obrany členských krajín Aliancie.(spravodajca TASR Jaromír Novak)