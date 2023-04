NATO kritizuje Čínu za vzťahy s Ruskom, Stoltenberg varoval Peking pred dodávkami munície Moskve

Odsúdenie ruskej agresie

Výhražná rétorika

6.4.2023 (SITA.sk) - Generálny tajomník Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) v stredu kritizoval Čínu, pričom ju obvinil zo šírenia kremeľského vojnového naratívu, posilňovania ruskej ekonomiky zasiahnutej sankciami a snahy ohýbať svetový poriadok založený na pravidlách. Informuje o tom portál Euronews.„Čína odmieta odsúdiť ruskú agresiu, opakuje ruskú propagandu a podporuje ruskú ekonomiku,“ skonštatoval Stoltenberg na konci stretnutia ministrov zahraničných vecí krajín NATO.Opäť tiež dôrazne varoval Peking pred dodávkami munície Moskve, čo by podľa západných predstaviteľov znamenalo zmenu situácie vo vojne na Ukrajine.Peking síce tieto obvinenia dôrazne odmieta, no čoraz užšie vzťahy medzi Čínou a Ruskom alianciu znepokojujú.„Akékoľvek poskytnutie smrtiacej pomoci by bolo historickou chybou s vážnymi následkami,“ upozornil Stoltenberg a dodal, že zatiaľ nedokázali potvrdiť žiadne poskytnutie takejto pomoci, no situáciu veľmi pozorne sledujú.Generálny tajomník Čínu kritizoval aj za jej „asertívne správanie“ v Juhočínskom mori, zásah proti demokratickému hnutiu v Hongkongu, štátny aparát masového sledovania, rušivé akcie v kyberpriestore a tiež pokračujúcu výhražnú rétoriku v súvislosti s Taiwanom.Vyjadril tiež obavy z čínskych investícií do jadrových rakiet dlhého doletu a jej účasti na spoločných hliadkach s ruskými silami.Poznamenal však, že napriek rastúcemu napätiu a množstvu sporných bodov, NATO krajinu stále nepovažuje za „protivníka“. „Asertívne správanie Číny predstavuje výzvu pre naše záujmy, naše hodnoty a našu bezpečnosť,“ dodal Stoltenberg.