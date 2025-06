NATO nedovolí, aby svet zabudol na Ukrajinu, odkázal Healey. Putin vraj prekročil hrozivý míľnik obetí

28.6.2025 (SITA.sk) - Britský minister obrany John Healey vyhlásil, že hoci sa momentálne „všetky oči upierajú na Blízky východ“, je dôležité, aby svet „nestratil Ukrajinu zo zreteľa“. Ako referuje web united24media.com, Healey to povedal na verejnom fóre Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) s názvom „Silná Ukrajina pre spravodlivý a trvalý mier“.„Putin chce, aby naša pozornosť ochabla, a silným posolstvom NATO je, že to nedovolíme,“ poznamenal Healey. Podľa šéfa britského rezortu obrany chcel ruský prezident Vladimir Putin vyhrať vojnu na Ukrajine za týždeň, no namiesto toho „tento mesiac prekročil krvavý míľnik milióna obetí, ktorých buď poslal na smrť alebo na fronte utrpeli zranenia“.Healey tiež avizoval chystané strategické kroky. Na budúci mesiac sa podľa jeho slov uskutoční stretnutie kontaktnej skupiny, ktorej cieľom budú reformy za účelom ďalšej efektívnej práce v rámci Bezpečnostnej pomoci a výcviku NATO pre Ukrajinu (NSATU) a kapacít NATO. Ambíciou je podľa Healeyho dlhodobo podporovať Ukrajinu a koordinovať koalície.