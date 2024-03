NATO podľa Poľska zvažuje zostreľovanie ruských rakiet, ak narušia priestor pri jeho hraniciach

26.3.2024 (SITA.sk) - Organizácia Severoatlantickej zmluvy (NATO) zvažuje zostreľovanie ruských rakiet , ktoré sa priblížia príliš blízko k jej hraniciam.Pre poľské médium RMF24 to povedal námestník poľského ministra zahraničia Andrzej Szejna.Ako pripomína spravodajský portál Sky News, poľské stíhačky v nedeľu vzlietli na ochranu vzdušného priestoru, keď Rusko útočilo na Ukrajinu raketami a dronmi. Jedna z rakiet na 39 sekúnd poľský vzdušný priestor aj narušila.Rusko podľa Szejnu vedelo, že ak by sa raketa dostala hlbšie do poľského vzdušného priestoru, tak ju zostrelia. „Bol by tam protiútok," skonštatoval.Zároveň povedal, že „v rámci NATO sa analyzujú rôzne koncepcie, vrátane zostrelenia takýchto rakiet, keď sú veľmi blízko hraníc NATO" a dodal, že na to by potrebovali aj schválenie od Ukrajiny.