NATO pre Ukrajinu nerobí dosť, podľa šéfa švédskej diplomacie niektoré krajiny nechápu naliehavosť situácie

27.3.2024 (SITA.sk) - Organizácia Severoatlantickej zmluvy (NATO) by sa mala podľa šéfa švédskej diplomacie snažiť vytvoriť viac strategických ťažkostí pre zámer Moskvy obnoviť svoje bývalé impérium a hlavnou prioritou je zastavenie ruskej agresie proti Ukrajine.„Musíme chápať, že Rusko je sused, ktorý sa správa nezodpovedne, ktorý ohrozuje svet nezodpovednými jadrovými hrozbami a myšlienkou obnovy svojho bývalého impéria na úkor nezávislých štátov," povedal Tobias Billström pre portál Euractiv.„Musíme to ukončiť. Musíme pre Rusko vytvoriť viac strategických ťažkostí," vyhlásil Billström. Informuje o tom web Ukrajinská pravda.Švédsky minister zahraničných vecí zdôraznil, že hlavnou prioritou je zastavenie agresie Ruska proti Ukrajine. NATO podľa neho v tomto ohľade nerobí dosť a „nie všetky krajiny chápu naliehavosť" zastavenia ruskej agresie na Ukrajine.„Tieto krajiny musia pochopiť, že je tu konflikt a musíme sa ním zaoberať. NATO pre Ukrajinu nerobí dosť," povedal Billström. Šéf švédskej diplomacie je okrem toho presvedčený, že poskytnutie ďalšej vojenskej techniky Ukrajine „nie je otázkou priemyselnej kapacity", ale „závisí to od politického vedenia a politickej vôle".