NATO reaguje na vyhrážky Ruska, chystá sa štvornásobne zvýšiť počet vojakov vo východnom krídle

Po začiatku



Po začiatku ruskej vojny na Ukrajine NATO oznámilo vznik síl rýchlej reakcie so 40-tisíc príslušníkmi. Aliancia ich plánuje rozšíriť na 300-tisíc.

11.7.2023 (SITA.sk) - Krajiny Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) sa chystajú v reakcii na hrozby z Moskvy zoštvornásobiť svoju vojenskú prítomnosť vo východnom krídle aliancie, pri hraniciach s Ruskom. Ako informuje web Moscow Times s odvolaním sa na noviny New York Times, počet vojakov v ôsmich krajinách východného krídla by sa mal zvýšiť na takmer 40-tisíc.Bojové skupiny nasadené na východe NATO majú dovedna cez 10-tisíc vojakov. Lídri aliancie by na dvojdňovom summite vo Vilniuse, ktorý sa začína v utorok, mali schváliť rozhodnutie zvýšiť ich počet na štyri až päťtisíc v každej krajine. Napríklad Nemecko vyšle dodatočných štyritisíc vojakov na miesto trvalého nasadenia v Litve a Kanada 1 200 vojakov do Lotyšska.