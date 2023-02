NATO vidí náznaky možnej čínskej pomoci Rusku, vyzýva na zastavenie porušovania medzinárodného práva

Čína by nemala podporovať vojnu

Stretnutie vo Varšave

Členstvo Fínska a Švédska v NATO

23.2.2023 (SITA.sk) - Organizácia Severoatlantickej zmluvy (NATO) zaznamenala „nejaké náznaky“, že by Čína mohla plánovať podporu Ruska vo vojne na Ukrajine. Zároveň vyzýva Peking, aby s tým nenapredoval, keďže by to bolo porušenie medzinárodného práva.Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg v rozhovore pre agentúru The Associated Press (AP) vyhlásil, že „Čína by nemala podporovať nelegálnu vojnu Ruska“.Potenciálna čínska pomoc by podľa jeho slov predstavovala priamu podporu „nehanebného porušovania medzinárodného práva“ a Čína, ako člen Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov (OSN) by žiadnym spôsobom nemala podporovať porušovanie Charty OSN alebo medzinárodného práva.V stredu ruský prezident Vladimir Putin hostil najvyššie postaveného čínskeho diplomata Wanga I , čo vyvolalo na Západe obavy, že Peking, ktorý odmieta skritizovať inváziu, môže byť pripravený ponúknuť Moskve silnejšiu podporu vo vojne.Generálny tajomník NATO hovoril s AP vo Varšave po stretnutí, ktoré absolvoval s Bukureštskou deviatkou a prezidentom Joeom Bidenom Zdôraznil, že aliancia nie je stranou vo vojne, ale Ukrajinu bude podporovať tak dlho, ako to bude potrebné. Úlohami NATO sú „zabezpečiť, aby Ukrajina zvíťazila“ a „zabrániť tomu, aby táto vojna eskalovala za hranice Ukrajiny a stala sa plnohodnotnou vojnou medzi Ruskom a NATO“.„Bola by to tragédia pre Ukrajincov, ak by prezident Putin vyhral na Ukrajine,“ zhodnotil Stoltenberg a poznamenal, že by to bolo pre všetkých nebezpečné, pretože „by to vyslalo správu všetkým autoritárskym lídrom, že keď použijú vojenskú silu, dostanú čo chcú“.Stoltenberg sa vyjadril na margo budúceho členstva Fínska a Švédska v NATO, ktoré ešte stále nepotvrdili Turecko a Maďarsko. Šéf aliancie, ktorý minulý týždeň absolvoval rozhovory s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom, podľa svojich slov vidí, že sa Turecko blíži k pripravenosti na ratifikáciu fínskeho členstva v NATO.So švédskym členstvom v NATO však má Ankara naďalej problémy. Stoltenberg privítal, že sa s Erdoganom dohodol na skorom stretnutí odborníkov a predstaviteľov v Bruseli o krokoch potrebných k ratifikácii.