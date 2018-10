NATO vybuduje v Albánsku leteckú základňu

NATO, ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Tirana 12. októbra (TASR) - Bývalá vojenská letecká základňa Kucova v Albánsku sa stane podporným letiskom Severoatlantickej aliancie. NATO hodlá investovať v prvej fáze do prestavby vyše 50 miliónov eur. Základňa má slúžiť pre účely zásobovania, logistiky, výcviku a manévrov, informovala v piatok agentúra Reuters.Albánsko prestalo používať svojich 224 vojenských lietadiel sovietskej a čínskej výroby v roku 2005 a plocha základne Kucova sa zmenila na ich "cintorín". Od roku 2009 vzdušný priestor Albánska kontrolujú dve susedné krajiny - Taliansko a Grécko -, ktoré sú členmi NATO. Mesto Kucova a jeho okolie preto sužuje ekonomický pokles.uviedla albánska ministerka obrany Olta Xhacková. Kucova bola počas komunistického režimu prezývaná "Stalinove mesto".Miestni obyvatelia správu o avizovanom projekte privítali a spájajú s ním nádeje na ekonomické oživenie regiónu, ktorý sužuje vysoká nezamestnanosť a vysťahovalectvo. Posledná generácia albánskych vojenských pilotov, ktorí sú dnes päťdesiatnici, sa teší, že bude opäť počuť zvuk leteckých motorov.Sovietski plánovači vybudovali pod plochou letiska skladiská dynamitu, ktorý sa mal odpáliť, ak by základňa mala padnúť do rúk nepriateľa, uvádza Reuters. Základňu Kucova vystavali v povojnových rokoch politickí väzni. Lokalita má dobré poveternostné podmienky počas celého roka.uviedol bývalý veliteľ albánskych vzdušných síl Klement Alikaj.