NATO vyjadrilo solidaritu s Holandskom po pokuse o kybernetický útok

Brusel 4. októbra (TASR) - Holandsko vo štvrtok oficiálne informovalo aj ministrov obrany členských krajín NATO v Bruseli o ruských špionážnych kybernetických aktivitách zacielených voči sídlu Organizácie pre zákaz chemických zbraní (OPCW) v Haagu.Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Jens Stoltenberg po skončení dvojdňového zasadnutia ministrov obrany informoval, že podľa holandských úradov túto operáciu vykonala ruská vojenská spravodajská služba (GRU), holandským spravodajským službám sa ju však v spolupráci s britskou rozviedkou podarilo prekaziť.Stoltenberg v reakcii na správy z Holandska a aj na útoky z britského Salisbury spresnil, že spojenci z Aliancie sú solidárni s holandskou a britskou vládou, ktoré žiadajú Rusko, aby skoncovalo so svojimi očividnými pokusmi podkopať medzinárodné právo a medzinárodné inštitúcie." uviedol Stoltenberg.Dodal, že NATO aj v reakcii na takéto správy bude i naďalej posilňovať svoju obranu a politiku odstrašovania pri riešení hybridných hrozieb, a to aj v kybernetickej oblasti.Ministri obrany NATO vo štvrtok v tejto súvislosti diskutovali o pokroku, ktorý sa doteraz dosiahol pri budovaní Centra pre kybernetické operácie, pri integrácii národných kybernetických schopností do spoločných vojenských misií a operácií a pri posilňovaní spoločnej kybernetickej odolnosti.