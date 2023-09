NATO vyrobí viac zbraní pre Ukrajinu, podpora všetkých členov aliancie je podľa USA „pevná a neutíchajúca“

28.9.2023 (SITA.sk) - Organizácia Severoatlantickej zmluvy (NATO) má v úmysle zvýšiť svoju produkciu munície pre Ukrajinu a členské krajiny aliancie, ktoré dodali značnú časť svojich zásob Kyjevu. Ako referuje Hlas Ameriky, povedala to americká veľvyslankyňa pri NATO Julianne Smithová.Počas virtuálneho fóra Winning the War, Winning the Peace organizovaného Centrom pre analýzu európskej politiky (CEPA) Smithová oznámila, že niektoré druhy zbraní a munície sú nedostatkové, keďže spojenci NATO poskytli Ukrajine všetko, čo mohli.Aliancia preto podľa jej slov pristúpila k akčnému plánu obrannej výroby, ktorého cieľom bude zvýšiť výrobu a zamerať sa na nedostatok munície, a to nielen pre Ukrajincov, ale aj pre niektorých spojencov NATO.Americká veľvyslankyňa zdôraznila, že NATO pracuje na posilnení väzieb so súkromným sektorom, aby sa pokúsila urýchliť výrobné linky obranných produktov.Smithová zároveň podotkla, že žiadny zo spojencov nenavrhol, aby bola pomoc Ukrajine znížená, a že podpora Ukrajiny zo strany všetkých 31 členov NATO je „pevná a neutíchajúca“.