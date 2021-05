NATO vytvorilo Regionálne velenie špeciálnych operácií, jeho súčasťou je aj Slovensko

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

14.5.2021 (Webnoviny.sk) - V stredu 12. mája vzniklo v rámci Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) Regionálne velenie špeciálnych operácií (R-SOCC). To pod vedením Maďarska zahŕňa aj Rakúsko, Slovinsko, Chorvátsko a Slovensko. Ide o jednotku, ktoré má na regionálnej úrovni v rámci týchto krajín veliť špeciálnym operáciám. NATO o tom informuje na svojej webovej stránke.R-SOCC má byť veliteľstvom špeciálnych medzinárodných jednotiek rýchleho nasadenia v regióne. Podobná jednotka C-SOCC na podobnom princípe vznikla v roku 2020 a jej členmi sú Belgicko, Dánsko a Holandsko.„Vzniknuté veliteľstvo zvýši schopnosť piatich zúčastnených krajín efektívne nasadiť svoje špeciálne sily a umožní každej krajine nasadiť svoje vojenské jednotky,“ uvádza sa na webe NATO. Veliteľstvo R-SOCC by malo dosiahnuť svoju plnú operačnú schopnosť do decembra 2024, aby bola od roku 2025 dostupná v rámci Síl rýchlej reakcie NATO.Veliteľstvo R-SOCC je jedným z projektov NATO, ktorý začal vznikať v roku 2019. Memorandum o porozumení a spolupráci podpísali ministri obrany Chorvátska, Maďarska, Slovenska a Slovinska v októbri 2019, Rakúsko sa pridalo v decembri 2020.