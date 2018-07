NATO začalo prístupové rokovania s Macedónskom

Vlajky členských krajín Severoatlantickej aliancie (NATO), ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel/Skopje 25. júla (TASR) - Severoatlantická aliancia (NATO) v stredu oficiálne začala prístupové rokovania s Macedónskom. Podľa slov riaditeľa Globálneho partnerstva NATO Jamesa Mackeya počas návštevy macedónskej metropoly v Skopje však potrvá zhruba 18 mesiacov, kým sa táto postjuhoslovanská republika stane členom Aliancie.Otvorenie prístupových rokovaní označil Mackey podľa macedónskych médií za "historický moment".Lídri Severoatlantickej aliancie (NATO) zaslali 11. júla Macedónsku formálnu pozvánku na prístupové rokovania, zároveň však zdôraznili, že táto balkánska krajina sa môže stať členom len po tom, ako vyrieši svoj názvoslovný spor s Gréckom.Macedónsko a Grécko podpísali v júni dohodu, na základe ktorej Macedónsko zmení svoj oficiálny názov, pričom ten doterajší dočasný (Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko) nahradí nový Republika Severné Macedónsko. Grécko na výmenu odblokovalo úsilie svojho suseda o vstup do NATO a EÚ. "uviedli predstavitelia NATO.K oficiálnej zmene názvu i macedónskej ústavy by malo dôjsť až po referende, ktoré sa očakáva v septembri alebo októbri. Ak občania dohodu v plebiscite odmietnu, budú nasledovať predčasné voľby. Až po tom grécky parlament ratifikuje danú zmluvu a členstvo Macedónska v NATO.Macedónsky parlament vo štvrtok 19. júla hlasmi 76 poslancov schválil vyhlásenie na podporu procesu vstupu krajiny do NATO.