Naučme sa využívať solárnu energiu efektívnejšie. Je to investícia, ktorá sa dá poistiť

BRATISLAVA 24. apríla (WebNoviny.sk) - Potenciál na to máme, len s ním nevieme dostatočne pracovať. Predbehli nás dokonca aj na severe Európy, čo je paradox, pretože slnečného svitu máme podstatne viac. Využitie solárnej energie je pritom moderným trendom najmä v západných krajinách, kde sa stáva zelená energia, ktorá šetrí našu planétu, stále viac populárnejšou."Obrovský potenciál máme najmä na juhu Slovenska. Voľné strechy, ktoré sú južne orientované sú najefektívnejšie pre toto využitie," hovoria odborníci zo Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu (SAPI). Podľa mapy slnečného žiarenia sú ale vhodné na využitie slnečnej energie takmer všetky oblasti na Slovensku, s výnimkou kotlín, ktoré sú väčšinu dňa v tieni hôr. Najviac slnečného svitu je v Bratislavskom, Trnavskom či Nitrianskom kraji.Často sa v súvislosti s využitím slnečnej energie spomínajú fotovoltické panely. Tie dokážu meniť slnečnú energiu na elektrinu, ktorá sa najčastejšie využíva dvomi spôsobmi – buď napája elektrické spotrebiče v domácnosti alebo cez solárne kolektory ohrieva teplú vodu.Takáto investícia má pritom viacero pozitív. Prvým je, že vás pri tejto iniciatíve podporí aj štát. Tento rok sa spustilo druhé obdobie programu podpory využívania obnoviteľných zdrojov energií v domácnostiach s názvom Zelená domácnostiam, kde sa poskytujú nenávratné finančné dotácie pre rodinné domy. Je o to obrovský záujem, najväčší býva práve o fotovoltiku. Veľkou výhodou je pomerne krátka návratnosť investície. Vo všeobecnosti je to zhruba 10 rokov. Závisí to však od veľkosti inštalácie a miery využitia vyrobenej elektrickej energie. Najefektívnejšie je spotrebovať všetku vyrobenú energiu na mieste.Podľa odhadov SAPI sa cena systému HYBRID, ktorý dokáže šetriť vyrobenú elektrinu a ukladať ju do batérií, tá sa dá následne využiť pri výpadku prúdu, pohybuje od 7 – 9 tisíc €. Maximálna výška dotácie pritom môže byť 1500€. Systém na ohrev vody je jednoduchší a značne lacnejší. Investícia je v tomto prípade na úrovni 3 tisíc €, výška dotácie je v závislosti od typu systému zhruba 1750 €, maximálne však 50% nákladov.V zásade platí, že čím väčšia inštalácia a lepšia miera využitia na danom mieste, tým kratšia je návratnosť. Predaj je neefektívny. Pozitívom je aj to, že si solárne panely môžete dať poistiť. Napríklad v rámci poistenia nehnuteľností a domácností Bezpečný domov od poisťovne Groupama, máte solárne zariadenia či solárne panely automaticky zahrnuté v poistení. "Náš produkt je nastavený tak, aby sme boli pripravení kryť škody aj na takýchto zariadeniach, či už v prípade extrémov počasia alebo vandalizmu či krádeže. Pri tvorbe rizík sme brali do úvahy, že to nie je malá investícia a keď chceme, aby sa aj na Slovensku čoraz viac využívali obnoviteľné zdroje energií, musíme klientom ukázať, že pri ich kúpe nejdú do rizika a vedia si poistiť aj takéto investície," hovorí produktová manažérka poisťovne Groupama, Mária Gáborová.Neodmysliteľným plusovým faktom je, že slnečná energia je jednou z najdostupnejších a najčistejších foriem obnoviteľnej energie, ktorú dnes môžeme zo Slnka získať. Využívanie tejto energie nemá žiadny negatívny dopad na životné prostredie a neničí tak našu planétu. Slovensko v súčasnosti dosahuje podiel na hrubej koncovej spotrebe z obnoviteľných zdrojov energie len 11,5%, pričom do roku 2020 by sme mali mať 14%.Tlačová správa bola spracovaná v spolupráci so Slovenskou asociáciou fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI).Inzercia