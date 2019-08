Nauru uznalo Jeruzalem za hlavné mesto Izraela

Na archívnej snímke pohľad na Západnú stenu a Dóm skaly, jednych z najsvätejších miest pre Židov a Moslimov, v Starom meste Jeruzalema. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Tel Aviv 29. augusta (TASR) - Oceánska ostrovná krajina Nauru uznala Jeruzalem za hlavné mesto Izraela. Informoval o tom vo štvrtok denník The Jerusalem Post s odvolaním sa na ministerstvo zahraničných vecí židovského štátu.napísal na Twitteri izraelský minister zahraničných vecí Jisrael Kac.Nauru sa tak pripojilo k malej skupine ďalších krajín, ktoré v niekoľkých uplynulých rokoch uskutočnili tento diplomatický krok. Nauruská republika s 10.000 obyvateľmi je najmenším suverénnym štátom, ktorý uznal Jeruzalem za hlavné mesto Izraela. Veľvyslankyňa Nauru pri OSN Marlene Mosesová navštívila nedávno Izrael a absolvovala pracovný obed s Kacom zo strany Likud.Honduraský prezident Juan Orlando Hernández pocestuje počas nadchádzajúceho víkendu do Jeruzalema, kde slávnostne otvorí obchodný úrad. Hernández v uplynulých mesiacoch naznačil, že jeho vláda zvažuje presun honduraskej ambasády do Jeruzalema. Šéf Bieleho domu tam vlani v máji presunul z Tel Avivu veľvyslanectvo USA.