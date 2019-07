Navaľného odsúdili na 30 dní basy, polícia prehľadala domy politikov

Alexej Navaľnyj, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 25. júla (TASR) - Ruská polícia v stredu večer prehľadala domy viacerých opozičných politikov usilujúcich sa kandidovať do zastupiteľstva hlavného mesta Moskva. Stalo sa tak krátko po tom, ako popredného kritika Kremľa Alexeja Navaľného zadržali a odsúdili na 30 dní odňatia slobody, informovala agentúra AFP.Opozícia podľa AFP tvrdí, že úrady začali so sériou zásahov s cieľom prekaziť tieto plány. V stredu polícia uskutočnila razie v bytoch nezávislých politikov Dmitrija Gudkova a Ivana Ždanova. Neskôr prišla na adresu bydliska Nikolaja Balandina a Alexandra Solovjovova. Ďalších dvoch kandidátov predvolali na výsluch.Tvrdý zásah voči ruským opozičným politikom je dôsledkom ich sporu s úradmi, ktoré ich odmietajú zaregistrovať ako kandidátov do septembrových komunálnych volieb. Na demonštrácii za ich registráciu sa v sobotu v Moskve zišlo viac ako 22.000 ľudí.Navaľného, ktorý je prominentným kritikom ruského prezidenta Vladimira Putina, zadržali v stredu ráno po tom, ako si chcel ísť zabehať. Súd mu vymeral 30-dňový trest odňatia slobody za vyzývanie na účasť na nepovolených zhromaždeniach, uviedla agentúra Interfax.Opozičný politik zorganizoval v posledných rokoch viaceré veľké protivládne protesty a vlani si v súvislosti s nepovolenými demonštráciami odsedel dva tresty v trvaní 30 a 20 dní.Navaľnyj v sobotu pohrozil, že zorganizuje ešte väčšie zhromaždenie, ak moskovská ústredná volebná komisia kandidátov nezaregistruje.