Navaľného otravu novičokom potvrdilo ďalšie laboratórium, Nemecko trvá na ruskom vysvetlení

14.9.2020 - Špecializované laboratóriá vo Francúzsku a Švédsku potvrdili, že ruského opozičného lídra Alexeja Navaľného otrávili nervovoparalytickou látkou typu novičok. V pondelok to oznámila nemecká vláda. Prítomnosť novičoku v Navaľného vzorkách už predtým potvrdilo laboratórium nemeckej armády.Hovorca nemeckej vlády Steffen Seibert zároveň informoval, že vzorky dostala aj Organizácia pre zákaz chemických zbraní (OPCW), ktorá ich otestuje vo svojich referenčných laboratóriách.Navaľnyj, ktorý je najprominentnejším oponentom ruského prezidenta Vladimira Putina, skončil v nemocnici po tom, čo mu 20. augusta počas letu z Tomska do Moskvy prišlo zle.Po hospitalizácii na jednotke intenzívnej starostlivosti v sibírskom Omsku ho previezli do Berlína, kde lekári potvrdili otravu. Jeho stav sa už zlepšil a minulý týždeň ho prebrali z umelého spánku.Seibert v pondelok zopakoval žiadosť Nemecka, aby Rusko vysvetlilo situáciu, a dodal, že úzko komunikujú s európskymi partnermi o ďalších krokoch.Kremeľ kritizoval žiadosť nemeckej kancelárky Angely Merkelovej a ďalších svetových lídrov, aby Rusko odpovedalo na otázky súvisiace s prípadom, pričom odmietol svoju účasť na incidente a zároveň obvinil Západ z pokusov očierniť Moskvu.