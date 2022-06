Navaľného pravdepodobne presunuli inam, tvrdia jeho spolupracovníci, právnik ho vo väzení nenašiel

Systém ho chcel zabiť

Liečil sa z otravy

14.6.2022 (Webnoviny.sk) - Spolupracovníci väzneného ruského opozičného lídra Alexeja Navaľného v utorok upozornili, že nie je vo väzení, kde si odpykáva trest. S najväčšou pravdepodobnosťou ho podľa nich presunuli do iného väzenia.V Rusku však prevozy trvajú niekoľko dní, ak nie týždňov, a sprevádzajú ich tajnosti.„Celý ten čas, keď nevieme, kde je Alexej, zostáva sám so systémom, ktorý sa ho už raz pokúsil zabiť,“ vyjadrila sa na sociálnych médiách Navaľného hovorkyňa Kira Jarmyšová Navaľného najbližší spojenec Leonid Volkov na platforme Telegram uviedol, že politikov právnik ho v utorok išiel navštíviť vo väzení a povedali mu, že „tu takýto odsúdenec nie je“.„Kde je Alexej teraz a do ktorého väzenia ho berú, nevieme,“ skonštatoval.Navaľnyj, jeden z najhlasnejších kritikov Kremľa, je už viac ako rok vo väzení, kde skončil za porušenie podmienečného prepustenia.Toho sa podľa úradov dopustil pobytom v Nemecku, kde sa v roku 2020 liečil z otravy nervovoparalytickou látkou. Z otravy viní Kremeľ, ktorý to popiera.K dvaapolročnému trestu za porušenie podmienky mu v marci pribudol deväťročný trest odňatia slobody za podvod, ktorý si podľa sudcu musí odpykať vo väzení s najvyšším stupňom stráženia.