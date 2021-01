Navaľného právnička sľubuje, že sa budú naďalej snažiť o prepustenie opozičného lídra

Vlna demonštrácií naprieč Ruskom

Biden vyjadril znepokojenie

Navaľnyj vraj porušil podmienky

Kremeľ účasť na otrávení Navaľného odmieta

27.1.2021 (Webnoviny.sk) - Právnička nadácie ruského opozičného politika a protikorupčného aktivistu Alexeja Navaľného vyhlásila, že regionálne kancelárie budú naďalej pokračovať v snahách o jeho prepustenie.Najväčšieho kritika Kremľa uväznili do 15. februára po tom, ako sa nedávno vrátil domov z Nemecka, kde sa zotavoval po augustovej otrave nervovoparalytickou látkou typu novičok.Uväznenie Navaľného vyvolalo vlnu demonštrácií naprieč celým Ruskom, kde policajné zložky zadržali tisícky protestujúcich.„Ťažko povedať, či som na to pripravená, ale ticho, strach a ľahostajnosť sú ešte nebezpečnejšie,“ vyhlásila Ľubov Sobolová, ktorá bude ďalej bojovať za spravodlivosť pre svojho klienta.Navaľnyj bol dokonca predmetom úvodného rozhovoru medzi novozvoleným americkým prezidentom Joeom Bidenom a šéfom Kremľa Vladimirom Putinom . Biden vyslovil znepokojenie zo zadržania Navaľného, ktorého podporili aj ministri zahraničných vecí štátov G7.„Putin sa snaží zabrániť ľuďom v protestoch a boji za svoje práva použitím zastrašovania a trestného stíhania,“ dodala Sobolová.Podľa úradov Navaľnyj pobytom v Nemecku porušil podmienky podmienečného odsúdenia. Ruská federálna väzenská služba krátko predtým požiadala moskovský súd o umiestnenie Navaľného do výkonu trestu na 3,5 roka pre porušenie týchto pravidiel.Začiatkom februára sa má konať ďalšie pojednávanie, aby sa rozhodlo, či sa jeho podmienečné odsúdenie zmení na nepodmienečné.Navaľnyj skolaboval 20. augusta počas letu zo sibírskeho Tomska do Moskvy. Po núdzovom pristátí lietadla ho umiestnili na jednotku intenzívnej starostlivosti v meste Omsk, odkiaľ ho o dva dni previezli do Berlína. Odborníci z Nemecka, Francúzska, Švédska a Organizácie pre zákaz chemických zbraní (OPCW) otravu pripísali nervovoparalytickej látke typu novičok sovietskej výroby.Kremeľ vytrvalo odmieta účasť na otrávení Navaľného, keďže ruské laboratóriá údajne nenašli žiadne známky otravy. Šéf ruskej diplomacie Sergej Lavrov dokonca nedávno vyslovil obvinenie, že Navaľného mohli otráviť až v Nemecku alebo počas letu z Ruska do Berlína.