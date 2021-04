Navaľného trápi v trestnej kolónii kašeľ a teplota, obáva sa nákazy tuberkulózou

Pokračuje v hladovke

Pomalá smrť

6.4.2021 - Uväzneného ruského opozičného lídra Alexeja Navaľného trápi pretrvávajúci kašeľ a zvýšená teplota. V trestnej kolónii, kde ho väznia, podľa jeho instagramového konta už troch ľudí z jeho jednotky previezli do nemocnice s tuberkulózou.Prokremeľské noviny Izvestija, na ktoré sa odvoláva spravodajský portál BBC, medzičasom informovali, že 44-ročného Navaľného previezli na zdravotné oddelenie s príznakmi respiračného ochorenia.„Ak mám tuberkulózu, možno potom vyštve bolesť chrbta a necitlivosť v nohách. To by bolo milé,“ uvádza Navaľnyj v príspevku na Instagrame. Ako dodal, aj naďalej bude pokračovať v hladovke, ktorú začal minulý týždeň požadujúc riadnu liečbu pre akútnu bolesť chrbta a nôh.Spomenuté noviny citovali vyhlásenie ruskej väzenskej služby, podľa ktorej Navaľnyj absolvoval rôzne testy, okrem iných aj na koronavírus. Podľa správy medzi Navaľného príznaky patrí vysoká teplota a dozerajú na neho lekári. Vyhlásenie však poprelo, že by v kolónii bola tuberkulóza.Navaľného právnici ho navštevujú vo väzbe a pomáhajú mu zverejňovať príspevky na sociálnych médiách. Podľa nich v kolónii nie sú lekári a zdravotné oddelenie tam vedie jediný záchranár. Právnička Oľga Michailová pre nezávislú televíziu Dožď povedala, že Navaľnyj je v zlom stave.Od príchodu do kolónie podľa nej schudol 13 kilogramov, pričom osem bolo ešte pred spomenutou hladovkou. Úrady podľa nej nepomáhajú jeho situácii a väzenská služba nereaguje na sťažnosti právnikov.Generálna tajomníčka ľudskoprávnej organizácie Amnesty International Agnes Callamardová uviedla, že napísala ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi list pre „svojvoľné zatknutie a zhoršujúci sa zdravotný stav“ Navaľného."Existuje reálna šanca, že ho Rusko vystavuje pomalej smrti. Musí mu byť okamžite poskytnutý prístup k lekárovi, ktorému dôveruje, a musí byť prepustený,“ napísala na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter. Podporovatelia Navaľného plánujú pred kolóniou v utorok protestovať.V trestnej kolónii skončil Navaľnyj po tom, ako ho vo februári odsúdili na 2,5 roka väzenia za to, že počas zotavovania sa z otravy v Nemecku podľa súdu porušil pravidlá podmienečného odsúdenia z roku 2014. Vtedy mu dali za vinu spreneveru, ktorá však bola podľa Navaľného vyfabrikovaná. Odsúdenie je široko vnímané ako politicky motivované.