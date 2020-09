Navaľnyj chce späť svoje oblečenie. Tvrdí, že je na ňom novičok a považuje ho za kľúčový dôkaz

Dôkazový materiál

Rusko vyšetrovanie nezačalo

Prípad Skripaľ

21.9.2020 (Webnoviny.sk) -Ruský opozičný líder Alexej Navaľnyj v pondelok požiadal, aby mu Rusi vrátili oblečenie, ktoré mal na sebe, keď na Sibíri upadol do kómy, pretože je to podľa neho "kľúčový dôkaz" o jeho otrávení nervovoparalytickou látkou novičok.Navaľnyj v blogovom príspevku z berlínskej nemocnice, kde sa lieči, uviedol, že novičok našli v jeho tele aj na ňom a oblečenie, ktoré mu vyzliekli, keď ho pred mesiacom prijali do nemocnice na Sibíri, je preto veľmi dôležitým dôkazovým materiálom."Žiadam, aby moje oblečenie starostlivo zabalili do plastového vrecka a vrátili mi ho," napísal 44-ročný politik a protikorupčný aktivista.V nemocnici skončil po tom, ako mu 20. augusta počas letu z Tomska do Moskvy prišlo zle. Lietadlo, ktorým cestoval, muselo následne núdzovo pristáť v sibírskom Omsku, kde ho hospitalizovali na jednotke intenzívnej starostlivosti. O dva dni neskôr ho lietadlom previezli do nemocnice Charité v Berlíne.Tam bol vyše týždňa v umelom spánku, zatiaľ čo mu podávali protilátku. Minulý týždeň sa jeho stav zlepšil a mohli ho odpojiť aj od umelej pľúcnej ventilácie. Odvtedy už Navaľnyj zverejnil viacero fotografií z nemocnice a priebežne informuje o svojom zotavovaní.Prítomnosť novičoku, ktorý vyrábala armáda Sovietskeho zväzu na konci studenej vojny, v Navaľného tele potvrdilo laboratórium nemeckej armády a neskôr aj špecializované laboratóriá vo Francúzsku a Švédsku. Podľa Navaľného spolupracovníkov ho pravdepodobne otrávili v hoteli v Tomsku, kde v jeho izbe našli fľašu na vodu so stopami spomenutej látky.V pondelkovom blogu zároveň Navaľnyj kritizoval ruské úrady za to, že v súvislosti s tým, čo sa mu stalo, nezačali kriminálne vyšetrovanie."V Rusku nie je žiadny kriminálny prípad, je 'predbežné šetrenie týkajúce sa hospitalizácie'. Vyzerá to, akoby som neupadol do kómy v lietadle, ale potkol sa v supermarkete a zlomil si nohu," napísal.Kremeľ však opakovane tvrdí, že nevidí dôvod na začatie vyšetrovania, keďže ruské laboratóriá ani nemocnica v Omsku nenašli žiadne náznaky otravy.Novičokom sa predvlani pokúsili v Anglicku otráviť aj bývalého ruského agenta Sergeja Skripaľa a jeho dcéru. Ešte v roku 2006 vo Veľkej Británii zavraždili ďalšieho bývalého ruského agenta Alexandra Litvinenka. Zomrel po tom, ako sa na stretnutí v Londýne napil čaju s obsahom rádioaktívneho polónia-210.Litvinenko okrem iného napísal knihu o tom, že za útokmi na ruské obytné domy v septembri 1999, pri ktorých zahynulo 293 ľudí, neboli v skutočnosti teroristi, ale ruská tajná služba a samotný prezident Ruska Vladimir Putin, ktorý si nimi chcel pripraviť pôdu na neskoršiu vojnu v Čečensku.