Navaľnyj sa musí vrátiť do Moskvy, inak mu hrozí väzenie

Ruský opozičný politik Alexej Navaľnyj dostal od ruskej Federálnej služby pre výkon trestu (FSIN) ultimátum, podľa ktorého mu po návrate do Ruska hrozí väzenie, ak sa do utorka rána sa nevráti do Moskvy. Ide totiž o povinnosť, ktorá mu podľa úradov vyplýva z jeho predošlého podmienečného trestu. Informovala o tom v pondelok agentúra Reuters.





FSIN v pondelok obvinila Navaľného z porušenia podmienok podmienečného trestu, ktorý mu v Rusku udelili ešte v roku 2014, a tiež z vyhýbania sa dohľadu ruských orgánov. Odkazujúc na článok vo významnom lekárskom časopise The Lancet, kde nemeckí lekári nedávno podrobne opísali prípad liečby Navaľného otravy, FSIN uviedlo, že Navaľného z berlínskej nemocnice Charité prepustili 20. septembra a že všetky príznaky toho, čo ruské úrady nazvali "chorobou" zmizli do 12. októbra."Odsúdený si tak neplní všetky povinnosti, ktoré mu uložil súd, a vyhýba sa dohľadu kriminálneho inšpektorátu," uviedlo FSIN.Navaľnému udelili tri a pol ročný podmienečný trest odňatia slobody pre obvinenie z krádeže, ktoré bolo podľa neho politicky motivované. Skúšobná doba jeho podmienečného trestu končí 30. decembra.Väzenská služba v pondelok večer vyhlásila, že predvolala Navaľného, aby podal správu inšpekčnému orgánu, a že jeho podmienečný trest možno zmeniť na skutočný, ak sa preukáže podozrenie, že porušil podmienky podmienečného trestu.FSIN presne neuviedlo, dokedy sa musí Navaľnyj vrátiť, no ten zverejnil správu, ktorú dostal jeho právnik. V nej sa píše, že do utorka do 9:00 h tamojšieho času má možnosť vrátiť sa do Moskvy a predstúpiť pred inšpekčný orgán. Podľa Navaľného hovorkyne Kiry Jarmyšovej je nemožné, aby sa Navaľnyj vrátil do Moskvy včas, keďže sa stále zotavuje po svojej otrave. Väzenskú službu tiež obvinila z konania na príkaz Kremľa.Navaľnému prišlo nevoľno a upadol do kómy, keď 20. augusta lietadlom cestoval z Tomska do Moskvy. Piloti lietadla urgentne pristáli v sibírskom meste Omsk, kde Navaľného hospitalizovali na jednotke intenzívnej starostlivosti toxikologického oddelenia. O dva dni - 22. augusta - povolili lekári Navaľného prevoz špeciálnym lietadlom do Nemecka, kde sa liečil v berlínskej klinike Charité. Z nemocnice ho prepustili 23. septembra.Testy vykonané v laboratóriách určených Organizáciou pre zákaz chemických zbraní (OPCW) potvrdili, že jedom použitým v prípade otravy Navaľného bola nervovoparalytická látka zo skupiny novičok.