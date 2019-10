Navaľnyj sa nedostal medzi finalistov tohoročnej Sacharovovej ceny

Alexej Navaľnyj, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 8. októbra (TASR) - Finalistami Sacharovovej ceny za slobodu myslenia v roku 2019 sú trojica brazílskych aktivistov za ľudské práva a ochranu životného prostredie, väznený ujgurský ľudskoprávny aktivista Ilham Tohti a skupina piatich študentiek z Kene pod názvom "The Restorers".Po spoločnom hlasovaní výborov pre zahraničné veci a rozvoj to v utorok rozhodli poslanci Európskeho parlamentu (EP).Do užšieho výberu sa nakoniec dostali traja Brazílčania - zavraždená politická aktivistka a ochrankyňa ľudských práv Marielle Francová, domorodý náčelník a ochranca životného prostredia Raoni a ochrankyňa ľudských práv a bojovníčka proti odlesňovaniu Claudelice Silva dos Santosová.Finalistom je aj predstaviteľ ujgurskej menšiny v Číne Ilham Tohti, ktorý bojuje za práva svojho etnika a podporuje vykonávanie zákonov o regionálnej autonómii. V roku 2014 ho uznali za vinného zo separatizmu a odsúdili na doživotie.Prestížnu cenu môžu získať aj mladé Keňanky zo skupiny "The Restorers" - Stacy Owinová, Cynthia Otienová, Purity Achiengová, Mascrine Atienová a Ivy Akinyiová. Mladé študentky vyvinuli aplikáciu i-Cut zameranú na pomoc dievčatám, ktoré boli nútené podstúpiť obriezku.Spomedzi nominantov, ktorých jednotlivé politické frakcie v EP navrhli v septembri, vypadol napríklad ruský opozičný politik a ľudskoprávny aktivista Alexej Navaľnyj.Konferencia predsedov Európskeho parlamentu rozhodne o víťazovi tohoročnej ceny vo štvrtok 24. októbra na plenárnom zasadnutí v Štrasburgu. Samotná cena bude udelená 18. decembra na slávnostnom ceremoniáli europarlamentu rovnako v Štrasburgu.Sacharovovu cenu každoročne udeľuje Európsky parlament - už od roku 1988 - tým jednotlivcom a organizáciám, ktoré bojujú za ľudské práva a slobody. Nominácie na túto cenu môžu predložiť politické skupiny v EP alebo skupina najmenej 40 europoslancov.