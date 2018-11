Návrat po piatich rokoch !

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

KOŠICE 14. novembra 2018 (WBN/PR) - Košické publikum po takmer piatich rokoch privíta maďarskú speváčku Zsuzsu Koncz. Na Slovensko sa rada vracia a jej koncerty si udržiavajú vysokú úroveň. Zsuzsu Koncz nieje žánrovo vyhranená len na určitý štýl. Jej tvorba presahuje a spája prvky rocku, folku, cez country, pop ale aj šansón. Kariéru odštartovala v rokoch 1962–63 v slávnej Omege. Od druhej polovice 60. rokov spolupracovala so skupinou Illés, s ktorou nahrala prvých 5 albumov. Po jej zániku nahrávala do začiatku 80. rokov so skupinou Fonográf. V roku 1967 vytvorila hlavnú ženskú rolu vo filme Ezek a fiatalok (Toto sú mladí ľudia). V 70. rokoch sa jej podarilo presadiť sa aj v zahraničí. V nemecky hovoriacich krajinách bola známa pod menami Shusha Koncz a Jana Koncz. V košickom Spoločenskom pavilóne vystúpi 28. februára.