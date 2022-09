Návrat SaS a ich troch ministrov do vlády by bolo tragickým divadlom, hovorí politológ

Možné je všetko

OĽaNO si neželá predčasné voľby

19.9.2022 (Webnoviny.sk) - Bolo by tragickým divadlom, ak by sa strana Sloboda a solidarita (SaS) vrátila do vlády a čerstvo vymenovaní ministri by hneď odchádzali a vrátili by sa ministri za SaS. Pre agentúru SITA to povedal politológ Michal Cirner OĽaNO ) v piatok vo svojom profile na sociálnej sieti napísal, že „po mojom odvolaní SaS dostane ponuku sa do koalície vrátiť".Cirner na to reagoval, že si myslí, „že tomu ani politológovia nerozumejú". Uviedol, že chápe naratív liberálov, že by pokračovali vo vládnej koalícii bez Matoviča, no nevie si predstaviť, ako by to vyzeralo, keby sa naozaj vrátili.V súčasnosti je podľa neho otvorený akýkoľvek scenár vrátane toho, že SaS bude podporovať menšinovú vládu , ktorá dovládne do riadnych parlamentných volieb. Reálnejšie však vidí druhú možnosť.„Vzťah medzi Richardom Sulíkom a Igorom Matovičom je taký naštrbený, že návrat do koalície podľa mňa nie je možný, sú to len také slovné hry. Myslím si, že SaS je oveľa viac naklonená predčasným voľbám a tomu, aby súčasnú koalíciu izolovala," uviedol Cirner.V súčasnosti je podľa Cirnera „všetko možné" a situácia na politickej scéne sa mení z minúty na minúty, pričom bežní ľudia sa už vo všetkých požiadavkách a podmienkach politikov ani neorientujú. „Tým, že je vláda menšinová, sa politická moc presunula viac do parlamentu a aj individuálny hlas poslanca dnes oveľa viac zaváži a každý si to uvedomuje. Toto handrkovanie tu jednoducho bude," zhodnotil politológ.Cirner na základe vyjadrení SaS očakáva, že utorkovú schôdzu parlamentu sa podarí otvoriť. Predseda parlamentu Boris Kollár Sme rodina ) sa v nedeľňajšej diskusnej relácii na RTVS vyjadril, že navrhne rokovať o zmene ústavy k predčasným voľbám hneď na začiatku schôdze.„Keď nebudeme schopní prijímať zákony na pomoc ľudom, tak sme za predčasné voľby, ale na to je potrebný tento bod," povedal Kollár. Cirner predpokladá, že „tam budú ešte prebiehať politické rokovania, či sa SaS bude chcieť na tom zúčastniť.“Pripomenul, že Smer-SD presadzuje referendum o predčasných voľbách , no pre mnohé politické strany aj odborníkov tadiaľ cesta nevedie. „Bude sa o tom rokovať, môže tam prísť k rôznym prieťahom. Najviac bude záležať na tom, ako sa k tomu postaví najväčšie vládne hnutie OĽaNO, ktoré si neželá predčasné voľby," povedal Cirner.